Οικονομία

Νέα φορολοταρία με δώρα έως 50000 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Πρεμιέρα” για την νέα μορφή της φορολοταρίας, η οποία διανέμει κάθε μήνα μεγάλα ποσά, με τον πλέον τυχερό καταναλωτή να παίρνει 50.000 ευρώ.

Στις 28 Φεβρουαρίου, 556 φορολογούμενοι ίσως για πρώτη φορά θα λάβουν «ραβασάκι» από την ΑΑΔΕ και κάθε άλλο παρά …κρυάδα θα νιώσουν. Οι «μηχανές» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δουλεύουν στο φουλ προκειμένου την ερχόμενη Δευτέρα, να λάβει σάρκα και η οστά η πρώτη φορολοταρία η οποία θα μοιράσει έως και 50.000 ευρώ.

Η κληρωτίδα της ΑΑΔΕ, εφόσον τα συστήματα δουλέψουν στην ώρα τους και δεν υπάρξουν ανατροπές στον προγραμματισμό, θα βγάλουν το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας με βάση τη νέα δομή της λοταρίας αποδείξεων, 556 τυχερούς λαχνούς:

1 που κερδίζει 50.000 ευρώ,

5 που κερδίζουν 20.000 ευρώ,

50 που κερδίζουν 5.000 ευρώ και

500 που κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Στην κλήρωση μετέχουν όλοι οι λαχνοί που αποκτήθηκαν κατά τις πληρωμές δαπανών με πλαστικό χρήμα τον Ιανουάριο με κάθε ευρώ δαπάνης να δίνει έναν λαχνό στον φορολογούμενο, με ανώτατο όριο δαπανών τα 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος (το 1/12 του ετήσιου), οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα. Όσοι έχουν εισόδημα πάνω από 60.000 ευρώ το χρόνο παίρνουν έναν λαχνό ανά ευρώ χωρίς προσαύξηση.

Διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ δαπάνης κερδίζουν πολίτες με ετήσιο, ατομικό, πραγματικό καθαρό εισόδημα, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, μικρότερο των 1.000 ευρώ καθώς και μη υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ενώ οι λαχνοί κάθε συμμετέχοντα προσαυξάνονται κατά 50% για κάθε προστατευόμενο τέκνο, όπως προκύπτει κατά περίπτωση από την κοινή ή χωριστή δήλωση εισοδήματος των γονέων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στις δημόσιες κληρώσεις συμμετέχουν αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που συλλέγει η φορολογική διοίκηση, τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Πραγματοποιούν συναλλαγές με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής,

ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, Έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής, εφόσον είναι υπόχρεοι.

100.000 ευρώ τα Χριστούγεννα

Το τελευταίο δεκαήμερο κάθε χρονιάς θα κληρώνονται και θα πληρώνονται:

12 τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν 100.000 ευρώ έκαστος και

που κερδίζουν 100.000 ευρώ έκαστος και τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν 1.000 ευρώ, των οποίων το πλήθος προσδιορίζεται από το συνολικό χρηματικό ποσό που τυχόν παρέμεινε αδιάθετο κατά τις προηγηθείσες μηνιαίες κληρώσεις, οι οποίες διενεργήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έως τον Αύγουστο του εκάστοτε τρέχοντος έτους.

Δηλώστε το e-mail σας

Οι τυχεροί θα λάβουν ειδοποιητήριο στην προσωπική τους σελίδα στο taxisnet ενώ αν έχουν δηλώσει email, θα λάβουν και ηλεκτρονικό «γράμμα».

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και οι νομικές οντότητες που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται πως οφείλουν να επικαιροποιούν στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία» και στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας», τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, ήτοι τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τα τηλέφωνα τους (Κινητό και Σταθερό τηλέφωνο).

Τα στοιχεία αυτά δύναται, κατ’ επιλογή του ενδιαφερόμενου, να συγχρονίζονται με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Για την ηλεκτρονική επικοινωνία ο συναλλασσόμενος με την ΑΑΔΕ δηλώνει είτε το προσωπικό του e-mail ως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία έχει πρόσβαση ο ίδιος, είτε το «e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης» (η ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου που συναινεί να συνδράμει τον δηλούντα στην εκπλήρωση των φορολογικών ή άλλων υποχρεώσεων του).

Πηγή: Euro2day.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Euroferry Olympia” - Μικρούλης: κινητή νεκροφόρα στην θάλασσα, χωρίς κανέναν έλεγχο (βίντεο)

Δολοφονία στην Μεσσηνία: “ο φονιάς ρωτούσε στο χωριό αν έγινε κανένα έγκλημα” (βίντεο)

“Euroferry Olympia” - Οδηγός: ο ένας αγνοούμενος ήταν μέσα στο φορτηγό του (βίντεο)