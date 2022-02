Κόσμος

ΕΕ – Ουκρανία: Οι πρώτες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

Η ΕΕ πρόκειται να αποφασίσει σήμερα να επιβάλει τις πρώτες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, αφού η Μόσχα αναγνώρισε τις αυτονομιστικές επαρχίες στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο Μπορέλ δήλωσε κατά την έναρξη στο Παρίσι ενός φόρουμ της ΕΕ για τη συνεργασία στην περιοχή Ινδίας- Ειρηνικού ότι συγκάλεσε εκτάκτως το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, το οποίο θα συνεδριάσει «ακόμη κι εδώ στο Παρίσι μετά το φόρουμ».

«Σήμερα το πρωί εργαζόμαστε για να προετοιμάσουμε το κείμενο και σήμερα το απόγευμα το Συμβούλιο θα αποφασίσει τις κυρώσεις που θα υιοθετήσουμε (…) πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα και γρήγορα σημαίνει σήμερα το απόγευμα, εδώ στο Παρίσι», τόνισε ο ίδιος, ενώ εκτίμησε ότι οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας θα υιοθετηθούν «ομόφωνα».

Σε αυτό το στάδιο δεν πρόκειται για «ευρεία εισβολή, αλλά ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν σε ουκρανικό έδαφος», στο Ντονμπάς, υπογράμμισε ο Μπορέλ.

Η ΕΕ είχε προειδοποιήσει χθες Δευτέρα ότι θα επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία, αν η Μόσχα αναγνώριζε την ανεξαρτησία των αυτοανακηρυγμένων Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία.

«Έχουμε ένα πακέτο (πιθανών κυρώσεων). Υπάρχουν διάφορα μέτρα και ο βαθμός εφαρμογής τους εξαρτάται από το επίπεδο της επιθετικότητας», διευκρίνισε ο Μπορέλ.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Τσακάλι μπήκε σε βιβλιοπωλείο (εικόνες)

Δολοφονία στην Μεσσηνία: “ο φονιάς ρωτούσε στο χωριό αν έγινε κανένα έγκλημα” (βίντεο)

“The 2Night Show” – Μικρούτσικος: Έχω φάει πολύ ξύλο… από τον Τύπο