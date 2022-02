Life

“Ήλιος” - Δημήτρης Λαϊνάς : συγκλονιστικό φινάλε την Τρίτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καθηλωτικό το αποψινό επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1 με το δραματικό τέλος του ρόλου του αστυνομικού που αγάπησε το τηλεοπτικό κοινό.

Απόψε γράφεται το δραματικό τέλος του γοητευτικού, θαρραλέου και αποφασιστικού αστυνόμου της σειράς «Ήλιος», του Δημήτρη Λαiνά (Γιώργος Καραμίχος), που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, το καθαρό βλέμμα και την αλήθεια των συναισθημάτων του.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο, στις 21:00, στον ΑΝΤ1

Η Αθηνά και ο Χρήστος ανακρίνουν τον άνθρωπο που προκάλεσε τη συμπλοκή στο σπίτι της Αλίκης κατ’ εντολή του Τζαφάρ…

Όλα όσα συνέβησαν εκεί θα οδηγήσουν σε εξελίξεις που θα αλλάξουν τη ζωή όλων για πάντα…

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Μεσσηνία: “ο φονιάς ρωτούσε στο χωριό αν έγινε κανένα έγκλημα” (βίντεο)

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Κατερινόπουλος: θεωρώ ότι είναι εγκληματική ενέργεια, επειδή…

“Euroferry Olympia” - Οδηγός: ο ένας αγνοούμενος ήταν μέσα στο φορτηγό του (βίντεο)

Gallery