ΕΣΑΚΕ και Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την εκμάθηση πρώτων βοηθειών

Στην προσπάθεια συμβάλουν παίκτες από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) και ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (ΕΣΑΚΕ) ενώνουν τις δυνάμεις τους για ακόμη μία φορά, στοχεύοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία γνώσης Πρώτων Βοηθειών και την πρόληψη ατυχημάτων και τραυματισμών.

Στη σχετική ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ αναφέρεται μεταξύ άλλων:

Ο ΕΕΣ και ο ΕΣΑΚΕ, με την πολύτιμη συμβολή κορυφαίων αθλητών του Ελληνικού μπάσκετ, όπως ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης (Ολυμπιακός), ο Λευτέρης Μποχωρίδης (Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ) και ο Νίκος Παππάς (ΑΕΚ), στέλνουν ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για την αναγκαιότητα ορθής γνώσης παροχής πρώτων βοηθειών, οι οποίες μπορούν να σώσουν μια ζωή που βρίσκεται σε κίνδυνο. Παράλληλα, προτρέπουν τον κόσμο να γνωρίσει τις Πρώτες Βοήθειες δίπλα στους κορυφαίους εκπαιδευτές Σαμαρείτες-Διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Υπενθυμίζεται ότι, κατόπιν πρωτοβουλίας του ΕΣΑΚΕ, η 13η αγωνιστική της Stoiximan Basket League ήταν αφιερωμένη στις πρώτες βοήθειες και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, με τους εκπαιδευτές του ΕΕΣ να πραγματοποιούν επίδειξη Πρώτων Βοηθειών, στα ημίχρονα όλων των αναμετρήσεων της αγωνιστικής.

Οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που υφίσταται μεταξύ ΕΣΑΚΕ και Ε.Ε.Σ, ενώ σχεδιάζονται νέες κοινές δράσεις, με στόχο τη στήριξη του αθλητισμού και την ανάδειξη της υπέρτατης αξίας του εθελοντισμού.

