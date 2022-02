Κοινωνία

Κορωπί: καταδίωξη με τραυματισμό αστυνομικών

Σκηνές βγαλμένες από ταινία στην καταδίωξη στο Κορωπί. Πυροβολισμοί και τραυματισμένοι αστυνομικοί.

Άγρια καταδίωξη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Κορωπί.

Πιο συγκεκριμένα, στην οδό Τέρμα Αγίων Αναργύρων, στην περιοχή Κίτσι Κορωπίου, αστυνομικοί πραγματοποιούσαν έλεγχο κοντά σε καταυλισμό Ρομά.

Όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε οδηγό να σταματήσει, εκείνος έπεσε πάνω τους τραυματίζοντας σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις αστυνομικούς και πιθανώς και έναν πολίτη στον οποίο φαίνεται να πραγματοποιούσαν ήδη έλεγχο.

Ένας από τους αστυνομικούς πυροβόλησε στον αέρα όμως ο οδηγός του οχήματος διέφυγε και αναζητείται.

