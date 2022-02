Πολιτική

Θεοδωρικάκος για Ερντογάν: “Ωμή προπαγάνδα” ο ισχυρισμός ότι η Ελλάδα εκπαιδεύει τρομοκράτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απαντά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη στις ευθείες βολές του Τούρκου προέδρου.

«Είναι λυπηρό που η Τουρκία επαναλαμβάνει τον συκοφαντικό ισχυρισμό χωρίς να διαθέτει καμία απολύτως απόδειξη ,ότι η Ελλάδα εκπαιδεύει σε βάρος της τρομοκράτες. Και δεν διαθέτει καμία απολύτως απόδειξη γιατί όλα αυτά είναι μυθεύματα που δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια και την πραγματικότητα. Είναι ωμή προπαγάνδα».

Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου της ΕΡΤ για τις νέες προκλητικές δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορεί την Ελλάδα για στήριξη της τρομοκρατίας, ισχυριζόμενος πως «επί 7-8 μήνες, υπάρχει μια υποδομή μεταφοράς προσωπικού στον καταυλισμό του Λαυρίου, εκπαίδευσής του εκεί και, εν συνεχεία, μεταφοράς του πίσω στο ΡΚΚ και σε άλλες οργανώσεις μέσω του Ιράκ».

Σύμφωνα με τον Ερντογάν, όπως μεταδίδει το kathimerini.gr «αυτό δεν συνέβαινε πριν από 7-8 μήνες. Έχουμε τα ονόματα. Μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, κοινοποιήσαμε αυτά τα ονόματα στην Ελλάδα. Είπαμε “Αυτά τα ονόματα έχουν περάσει στη δική σας πλευρά, και εδώ εκπαιδεύονται για το ΡΚΚ, τα ονόματα είναι τα εξής”».

«Υπάρχει κινητικότητα επί αυτού. Είναι και κάτι άλλο. Όταν η τρομοκρατική οργάνωση παραμένει ανενεργή στην ύπαιθρο, σχεδιάζουν την πραγματοποίηση τρομοκρατικών επιθέσεων στην πόλη. Προσπάθησαν να το κάνουν ορισμένες φορές, στέλνοντας τους από τη Συρία μέσω της γραμμής Nusaybin, μέσω της γραμμής K?z?ltepe. Αυτές οι γραμμές έχουν μπλοκαριστεί. Όταν μπλοκαρίστηκαν, άρχισαν να δίνουν εντολές από την Ελλάδα. Έχει δύο σκέλη. Κάνουν δύο κινήσεις: εκπαίδευση και μεταφορά ανδρών και διασφάλιση της κινητικότητας της τρομοκρατικής οργάνωσης εντός της πόλης μέσω του καταυλισμού του Λαυρίου. Αναφέραμε αυτές τις δύο κινήσεις στην Ελλάδα», πρόσθεσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Κατερινόπουλος: θεωρώ ότι είναι εγκληματική ενέργεια, επειδή…

Δολοφονία στην Μεσσηνία: η νύφη συμμετείχε στο φόνο, ο γιός “ομολόγησε”

Πάτρα - Ενδοοικογενειακή βία: συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας για ξυλοδαρμό (βίντεο)