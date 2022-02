Πολιτική

Ερντογάν: το θέμα των νησιών είναι αμφιλεγόμενο

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προέβη ο Τούρκος πρόεδρος, σχετικά με τα νησιά του Αιγαίου.

Νέες απειλές εξαπέλυσε εναντίον της χώρας μας ο Ρ.Τ. Ερντογάν, μετά τις προκλητικές δηλώσεις του Μεβλούτ Τσαβούσογλου σχετικά με την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου.

Στον νέο αυτό κύκλο προκλητικότητας, ο τούρκος πρόεδρος τόνισε σε δηλώσεις του κατά την επιστροφή του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Να μη μας αναγκάσουν να ανοίξουμε το θέμα προς συζήτηση» είπε σε απειλτικό προς την Ελλάδα ύφος ενώ τόνισε ακόμη πως αν χρειαστεί θα μεταφερθεί το ζήτημα «στο υψηλότερο επίπεδο» καθώς το θέμα των νησιών όπως ανέφερε είναι αμφιλεγόμενο ζήτημα.

Και συνέχισε: «Δεν είναι δυνατόν να παραμένουμε σιωπηλοί για τις στρατιωτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά παράβαση των συμφωνιών στα νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Άλλωστε φέραμε αυτό το θέμα στον ΟΗΕ. Θα συνεχίσουμε να το κρατάμε στην επικαιρότητα και το επόμενο διάστημα.

Ως προς αυτό, ο υπουργός μας τους προειδοποίησε. Ωστόσο, εάν η Ελλάδα συνεχίσει αυτό το έργο, φυσικά, θα κάνουμε αυτήν την προειδοποίηση στο υψηλότερο επίπεδο, ό,τι χρειαστεί.

Γιατί, όπως γνωρίζετε, το θέμα των νησιών είναι πάντα αμφιλεγόμενο. Μπορεί να μας αναγκάσουν να φέρουμε στην επικαιρότητα να θίξουμε αυτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Για το λόγο αυτό ο Υπουργός μου τους προειδοποίησε σε χαμηλό επίπεδο για να μην μας αναγκάσουν να ανοίξουμε αυτά τα θέματα προς συζήτηση. Και καλά έκανε».

