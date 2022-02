Πολιτική

ΥΠΕΞ για Τσαβούσογλου: εκτός κοινής λογικής οι τουρκικές αξιώσεις

Ευθείες απειλές από την Άγκυρα δια στόματος Μεβλούτ Τσαβούσογλου σχετικά με την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Τι απαντά το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Απείλες κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Τουρκός Υπουργός εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber.

Ο Μεβλούτ Τσαβούογλου έβαλε στο στόχαστρο τα νησιά του Αιγαίου και τόνισε μεταξύ άλλων πως εάν η Ελλάδα δεν τα αποστρατικοποιήσει, τότε θα διεθνοποιήθεί το ζήτημα και η Άγκυρα θα θέσει το θέμα της αμφισβήτησης.

Χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Απόστείλαμε δύο επιστολές στον ΟΗΕ, γιατί η Ελλάδα παραβίασε το καθεστώς των αποστρατιωτικοποιημένων νησιών. Τα νησιά δόθηκαν στην Ελλάδα με τη Συνθήκη της Λωζάνης και των Παρισίων με τον όρο του αφοπλισμού. Η Ελλάδα παραβιάζει τις εδώ συμφωνίες. Εάν η Ελλάδα δεν το σταματήσει αυτό, τότε τίθεται θέμα αμφισβήτησης της κυριαρχίας αυτών των νησιών. Επειδή παραβιάζετε ο όρος...Εάν χρειαστεί, θα κάνουμε τις τελευταίες μας προειδοποιήσεις κι έπειτα θα ξεκινήσει η αμφισβήτηση.»

Και συνέχισε λέγοντας: «Η Ελλάδα λέει πως αισθάνεται απειλή από την Τουρκία και άρα γι’ αυτό τον παραβιάζει τον όρο. Θα αποτρέψει την απειλή με λίγους στρατιώτες και λίγα όπλα που τοποθετεί στα νησιά νησί; Δεν λέει την αλήθεια. Πάντα λέει ε ψέματα σε ανθρωπιστικά θέματα. Αν υπάρχει απειλή είναι από εκείνη. Δεν πρόκειται αυτό να το αφήσουμε έτσι. Υπάρχουν πλευρές σε αυτές τις συμφωνίες, τη Συμφωνία της Λωζάνης, του Παρισιού. Φυσικά, θα ξεκινήσουμε συζήτηση σε διεθνές επίπεδο».

Η απάντηση του Εκπρωσώπου Τύπου του ελληνικού ΥΠΕΞ:

Ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, δήλωσε τα εξής:

«Αναφορικά με τις πλέον πρόσφατες αιτιάσεις Τούρκων αξιωματούχων για το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου τις απορρίπτουμε εν τω συνόλω τους.

Οι εν λόγω αιτιάσεις όχι μόνο δεν συνάδουν με βασικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου, αλλά ξεφεύγουν και της απλής λογικής.

Η Ελληνική θέση αναφορικά με το ζήτημα αυτό έχει εκφρασθεί επανειλημμένα και δημόσια.

Σχετική επιστολή έχει αποσταλεί από την Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον ΟΗΕ προς τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού αυτού.

Ομοίως, η Ελλάδα απορρίπτει τις τουρκικές μονομερείς αιτιάσεις για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, αιτιάσεις, οι οποίες αγνοούν, για μια ακόμα φορά, τους θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, και ιδιαίτερα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Οι αιτιάσεις αυτές, συν τοις άλλοις, στηρίζονται σε ένα ανυπόστατο, άκυρο και παράνομο "μνημόνιο".

Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και είναι πρόθυμη να διεξάγει εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία, στη βάση των αρχών αυτών».

Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, αναφέρθηκε στην τουρκική προκλητικότητα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης συντακτών.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: "Συνεχίζει η προκλητική πολιτική της Άγκυρας με θέσεις κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Όλα αυτά τα αβάσιμα πράγματα τα αντιμετωπίζει η Ελλάδα με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα."





