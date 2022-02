Πολιτική

Κομισιόν σε Τσαβούσογλου: Αδιαμφισβήτητη η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για αντιπαραγωγικά σχόλια του Τούρκου ΥΠΕΞ κάνει λόγο στη δήλωσή του ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Πίτερ Στάνο.



Την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά της τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, αρμόδιος για θέματα εξωτερικών υποθέσεων Πήτερ Στάνο. «Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά είναι αδιαμφισβήτητη» υπογράμμισε σε ανακοίνωση που εξέδωσε απαντώντας στα πρόσφατα σχόλια του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ειδικότερα, ο Πήτερ Στάνο αναφέρει ότι «τα σχόλια του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε πρόσφατη συνέντευξη, που αμφισβητούν την κυριαρχία της Ελλάδας σε ορισμένα από τα νησιά της, είναι αντιπαραγωγικά και έρχονται σε αντίθεση με τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο που ζητούνται στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τις 23 Μαρτίου και τις 24-25 Ιουνίου. 2021».

«Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά είναι αδιαμφισβήτητη. Η Τουρκία θα πρέπει να το σεβαστεί, να απέχει από προκλητικές δηλώσεις και ενέργειες ως προς αυτό, να δεσμευτεί απερίφραστα σε σχέσεις καλής γειτονίας και να εργαστεί για την ειρηνική επίλυση τυχόν διαφορών. Οι διεθνείς συμφωνίες πρέπει να τηρούνται» καταλήγει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη: Πορεία μαθητών και γονέων στην μνήμη του 19χρονου (εικόνες)

Κυψέλη - Δολοφονία 7χρονου: Για ανθρωποκτονία από κοινού κατηγορούνται η μητέρα και ο σύντροφός της

Χανιά - Γηροκομείο: Προφυλακίστηκαν η ιδιοκτήτρια και η κόρη της