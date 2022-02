Κόσμος

Τουρκία: Περιέλουσε με οξύ τη φίλη του στον ύπνο της γιατί τον απέρριψε ερωτικά

Σοκ προκαλεί η επίθεση με οξύ που δέχθηκε γυναίκα στον ύπνο της. Βίντεο ντοκουμέντο από το μοιραίο βράδυ.



Σοκ προκαλεί στην Τουρκία η επίθεση με οξύ που δέχθηκε γυναίκα στον ύπνο της, από φίλο της, τον οποίο είχε απορρίψει ερωτικά.

Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο ο Μεχμέτ Γιλντίζ, βγαίνει τρέχοντας από την πολυκατοικία όπου διέμενε η 42χρόνη φίλη του Γιασμίν, με το ίδιο να κοιτά δεξιά και αριστερά μήπως κάποιος τον έχει δει. Λίγο νωρίτερα είχε ρίξει ένα μπουκάλι οξύ, όπου μάλιστα είχε αναμείξει με διάφορα χημικά, στο πρόσωπο της Γιασμίν, καθώς εκείνη κοιμόταν στις 3.00 ο πρωί. Ο δράστης είχε μπει στο σπίτι με το κλειδί που του είχε δώσει το θύμα.

Η επίθεση, έγινε στις 5 Οκτωβρίου του 2021, και η 42χρόνη από τότε παλεύει για τη ζωή της σε ΜΕΘ νοσοκομείου της Κωνσταντινούπολης, ενώ η δίκη του Γιλντίζ άρχισε σε τουρκικό δικαστήριο όπου αποκαλύφθηκε ότι «είχε σχεδιάσει πριν από την επίθεση να κλείσει τις βαλβίδες νερού του σπιτιού και να αδειάσει το νερό από αντικείμενα όπως κανάτες και άλλα δοχεία», ώστε το θύμα του να μην μπορεί να ξεπλύνει το διάλυμα από το πρόσωπό της.

Η άτυχη κοπέλα, της οποίας το δέρμα είχε καεί και το κρανίο της ήταν σε φρικτή κατάσταση τελικά βγήκε από το σπίτι και πήρε βοήθεια από τους γείτονές της που την μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Το ζευγάρι ήταν φίλοι πριν από την επίθεση, αλλά η φιλία τους αντιμετώπιζε προβλήματα αφού η γυναίκα απέρριψε τις προτάσεις του Γιλντίζ για να αναπτύξουν μια πιο στενή σχέση.

Ο δικηγόρος της 42χρονης είπε ότι οι γιατροί περιέγραψαν τα τραύματα της πελάτισσάς του ως μερικά από τα χειρότερα που είχαν δει ποτέ και ότι, πέντε μήνες αργότερα, βρισκόταν ακόμη υπό μηχανική υποστήριξη.

Η Γενική Εισαγγελία κάλεσε το δικαστήριο να επιβάλει στον Γιλντίζ ποινή κάθειρξης μεταξύ 13 και 20 ετών με την κατηγορία της «απόπειρας φόνου με δόλο» για την επίθεση.

