Τουρκία: Τεράστιες ουρές... για μπαγιάτικο ψωμί

Ο πληθωρισμός στην Τουρκία και η ραγδαία υποτίμηση της τουρκικής λίρας έχει φέρει τα πάνω-κάτω τόσο στην ζωή των πολιτών και την αγορά της χώρας. Πολλοί είναι αυτοί που είναι αντιμέτωποι με την φτώχεια, καθώς πλέον δεν μπορούν να αγοράσουν βασικά είδη για την καθημερινή του επιβίωση, όπως μια φρατζόλα ψωμί.

Οι εικόνες που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην Τουρκία είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές. Πλήθος κόσμου συνωστίζεται σε ουρές για να πάρει μπαγιάτικο ψωμί, αφού είτε πωλείται μισοτιμής είτε χαρίζεται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Τουρκία έχει ομάδα «κρούσης» για την καταπολέμηση του πληθωρισμού. Υπάλληλοι της κυβέρνησης πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και τους μπακάληδες προκειμένου να ελέγξουν τις τιμές σε βασικά είδη κατανάλωσης.

