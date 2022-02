Κόσμος

Ρωσία: έξω φρενών ο Πούτιν με τον επικεφαλής της ρωσικής αντικατασκοπείας

Τι συνέβη On camera και εκνεύρισε τον Ρώσο πρόεδρο.

Έξαλλος φαίνεται να ήταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον επικεφαλής της υπηρεσίας Κατασκοπείας Σεργκέι Ναρίσκιν.

Ο λόγος, ήταν ότι στη συζήτηση για το αν θα αναγνωρίσουν ή όχι την ανεξαρτησία Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, πρότεινε αρχικά να συνεχίσουν τις διαπραγμετεύσεις και όχι την αναγνώριση.

Ο ρώσος πρόεδρος μπροστά στην κάμερα, στρίμωξε τον επικεφαλής της υπηρεσίας Κατασκοπείας ο οποιος, έχασε τα λόγια του και μάλιστα να ζοριστεί τόσο πολύ που με ένα γλωσσικό ολίσθημα, έκανε λόγο για προσάρτηση των εδαφών στη Ρωσία.

«Υποστηρίζω την πρόταση για ένταξη του Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στη ρωσική ομοσπονδία», ήταν η φράση-«φωτιά» που εκστόμισε όχι κάποιος χαμηλόβαθμος αξιωματούχος αλλά ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Κατασκοπείας.

Τότε ο Πούτιν έσπευσε να διορθώσει λέγοντας: «Δεν μιλάμε για προσάρτηση. Δεν μιλάμε γι'αυτό. Μιλάμε για την αναγνώριση ή μη της ανεξαρτησίας».

Since I haven't found an English version online, I've added subtitles to Putin's humiliation of his spy chief during today's grotesque security council meeting in the Kremlin. pic.twitter.com/bFx25nWzTK — Peter Liakhov (@peterliakhov) February 21, 2022

