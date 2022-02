Πολιτική

Χρυσή Αυγή: ο Πατέλης γυρίζει στην φυλακή

Γιατί οδηγείται ξανά στο κελί ο «πυρηνάρχης» της Χρυσής Αυγής στην Νίκαια, που έχει καταδικαστεί

Στην φυλακή επέστρεψε ο Γιώργος Πατέλης, ο «πυρηνάρχης» της Χρυσής Αυγής στην Νίκαια, που έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση και την δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Ο καταδικασθείς χρυσαυγίτης, ο οποίος είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση της επίθεσης σε βάρος του Παύλου Φύσσα, είχε αποφυλακισθεί τον περασμένο Οκτώβριο επικαλούμενος ψυχολογικά θέματα του παιδιού του.

Η απόφαση για την αποφυλάκισή του είχε προκαλέσει σάλο αντιδράσεων και αμέσως ασκήθηκε αναίρεση από τον Αρειο Πάγο.

Η αποφυλάκισή του εξετάστηκε και υπήρξε αναίρεση της αρχικής απόφασης από τον Άρειο Πάγο και έτσι ο Γιώργος Πατέλης υποχρεώθηκε να επιστρέψει στην φυλακή.

Ο Γιώργος Πατέλης παρουσιάστηκε στις 23:00 της Τρίτης αυτοβούλως στο Τμήμα Αναζητήσεων και συνελήφθη, για να εκτελεστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής αναφέρεται πως «βραδινές ώρες χθες (22-2-2022), παρουσιάστηκε αυθορμήτως στο Τμήμα Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και συνελήφθη, 41χρονος ημεδαπός, δυνάμει απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, μετά από ανάκληση της αναστολής εκτέλεσης αυτής και με την οποία είχε καταδικαστεί για τα αδικήματα της ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, της συνέργειας από κοινού σε ανθρωποκτονία από πρόθεση και της παράνομης οπλοκατοχής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών/ Τμήμα Εκτελέσεως Ποινών».

