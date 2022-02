Κοινωνία

Τραμ: Διακοπή δρομολογίων

Δείτε πότε θα αποσυρθούν οι συρμοί λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ

Διακόπτονται σήμερα από τις 10 το βράδυ έως τη λήξη της λειτουργίας τα δρομολόγια του τραμ, λόγω έκτακτων εργασιών της ΕΥΔΑΠ σε αγωγό, που διαπερνά τον τροχιόδρομο πλησίον της στάσης «Ζέφυρος».

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, θα προηγηθεί σταδιακή απόσυρση των συρμών από το δίκτυο.

