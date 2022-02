Κοινωνία

Μετρό “Σύνταγμα”: Κλειστός ο σταθμός την Πέμπτη

Κλειστός θα παραμείνει από τις 8:00 το πρωί και μέχρι νεοτέρας την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022 ο σταθμός “Σύνταγμα” του Μετρό, με εντολή της αστυνομίας, λόγω της επίσκεψης του Ισραηλινού προέδρου, Ισαάκ Χέρτζογκ, στην Αθήνα.

Οι συρμοί θα διέρχονται από το σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Η μετεπιβίβαση μεταξύ των γραμμών 2 και 3 θα είναι δυνατή μέσω των σταθμών Μοναστηράκι και Ομόνοια και της γραμμής 1.

