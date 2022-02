Κόσμος

Ρωσία για Ουκρανία: “εξουδετερώσαμε” την αεράμυνα της χώρας

Επίθεση και από τον βορρά, δέχεται η Ουκρανία καθώς ρωσικά στρατεύματα περνούν από τα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Ο στρατός της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και έθεσε "εκτός λειτουργίας" αεροπορικές βάσεις της χώρας.

"Οι στρατιωτικές υποδομές των αεροπορικών βάσεων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας", επεσήμανε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

"Οι εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν καταστραφεί", πρόσθεσε.

RAW: Air raid sirens rang out in Ukraine's capital Kyiv early Thursday following the announcement of Russian military operation in eastern part of the country. pic.twitter.com/BFpBLjm6RJ — DW News (@dwnews) February 24, 2022

Την ίδια ώρα, μετά από το δραματικό διάγγελμα στους Ουκρανούς πολίτες από τον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας αναφέρει την κατάρριψη 5 ρωσικών αεροσκαφών και ενός ελικοπτέρου.

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε στο ανατολικό τμήμα της χώρας πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο του στρατού της Ρωσίας, που συμμετείχαν στη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Κιέβου.

"Πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο καταρρίφθηκαν", επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Στρατεύματα επιτέθηκαν από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία

Ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν στην Ουκρανία και από τη Λευκορωσία, όπως από τη Ρωσία, με λευκορωσική υποστήριξη γύρω στις 05:00 πμ τοπική ώρα σήμερα, και μια επίθεση εξαπολύθηκε επίσης από την προσαρτημένη Κριμαία, ανακοίνωσε σήμερα η συνοριοφυλακή της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με αυτή, επιθέσεις κατά μονάδων των μεθοριακών φρουρών και σημείων ελέγχου βρίσκονται σε εξέλιξη με τη χρήση πυροβολικού, άλλου στρατιωτικού υλικού και μικρών όπλων στις ουκρανικές περιοχές Λουγκάνσκ, Σούμι, Χάρκοβο, Τσερνίχιβ και Ζιτόμιρ.

VIDEO: @CNN shows CCTV footage of tanks crossing the border from Belarus into Ukraine. pic.twitter.com/WzESae0bQV — Conflict News (@Conflicts) February 24, 2022

