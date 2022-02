Κόσμος

Μπορέλ για Ρωσία: θα υιοθετηθούν οι σκληρότερες κυρώσεις

Κάλεσε τη Μόσχα να σταματήσει τη "μη ανεκτή συμπεριφορά της" και απείλησε με διεθνή απομόνωση τη Ρωσία, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ.

«Διανύουμε τις πλέον σκοτεινές ώρες από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο», υπογράμμισε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ κατά τη διάρκεια δήλωσης που έκανε από τις Βρυξέλλες μαζί με την Πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Μια μεγάλη πυρηνική δύναμη επιτέθηκε σε γειτονική χώρα και απειλεί με αντίποινα οποιοδήποτε άλλο κράτος σπεύσει να τη βοηθήσει», δήλωσε ο Μπορέλ. «Αυτό δεν αποτελεί μόνο τη σοβαρότερη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αλλά και παραβίαση των βασικών αρχών της ανθρώπινης συνύπαρξης. Κοστίζει πολλές ζωές με άγνωστες συνέπειες μπροστά μας», πρόσθεσε.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ τόνισε ότι στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Σαρλ Μισέλ, οι ευρωπαίοι ηγέτες θα κληθούν να υιοθετήσουν «το πιο ισχυρό και σκληρό πακέτο κυρώσεων που εφαρμόσαμε ποτέ».

«Καλούμε με σθένος και ενότητα τη Ρωσία να σταματήσει άμεσα αυτή την μη ανεκτή συμπεριφορά, για την οποία η ρωσική ηγεσία θα αντιμετωπίσει μια δίχως προηγούμενο απομόνωση», τόνισε ο Μπορέλ.

«Εμείς η ΕΕ παραμένουμε η ισχυρότερη ομάδα χωρών στον κόσμο και αυτό δεν πρέπει να υποτιμηθεί», πρόσθεσε.

Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι πολύ σύντομα η ΕΕ θα παράσχει έκτακτη βοήθεια προς την Ουκρανία και θα εφαρμοστούν επιχειρήσεις εκκένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της ΕΕ, από τις πληγείσες ζώνες που δέχονται ρωσικές επιθέσεις.

«Η ΕΕ μαζί με τους εταίρους της έχουν κάνει πρωτοφανείς προσπάθειες να επιτύχουν διπλωματική λύση στην κρίση ασφαλείας που προκαλεί η Ρωσία», είπε ο Μπορέλ, ωστόσο πρόσθεσε ότι, αντί της διπλωματίας, «η Ρωσία επέλεξε μονομερώς τη σοβαρή και προμελετημένη κλιμάκωση που οδηγεί στον πόλεμο».

Ο ίδιος κάλεσε, τέλος, τον Πρόεδρο Πούτιν να σταματήσει αυτή την επίθεση και τόνισε ότι η ΕΕ θα σταθεί στο πλευρό του Ουκρανικού λαού.

