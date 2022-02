Οικονομία

Πόλεμος στην Ουκρανία: πτήση της Aegean επιστρέφει “αναγκαστικά” στην Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αεροσκάφος εκτελούσε δρομολόγιο προς την Μόσχα, όμως μεταβλήθηκαν, ενώ βρισκόταν στον αέρα, τα δεδομένα για τις πτήσεις στην περιοχή του προορισμού του.

Το πλήρωμα αεροσκάφους της Aegean με προορισμό την Μόσχα, ενώ βρισκόταν εν πτήσει προς την ρωσική πρωτεύουσα ενημερώθηκε πως εκδόθηκε ΝΟΤΑΜ με διεύρυνση της απαγόρευση χρήσης του εναέριου χώρου στην περιοχή, όπου μαίνονται από νωρίς το πρωί στρατιωτικές επιχειρήσεις από ρωσικές δυνάμεις επί ουκρανικού εδάφους, αλλά και πλήγματα με πυραύλους εδάφους – εδάφους.

Άμεσα ελήφθη η απόφαση, σε συνεννόηση με την εταιρεία και τις αρμόδιες Αρχές, αφού δεν θα μπορούσε να προσγειωθεί στην Μόσχα, το αεροπλάνο να επιστρέψει στην Αθήνα.

Το αεροπλάνο, πέραν του πληρώματος, μετέφερε 109 επιβάτες. Πλήρωμα και ταξιδιώτες είναι απολύτως καλά στην υγεία τους.

Η ανακοίνωση της AEGEAN

Σε σχετική ανακοίνωση της, η AEGEAN αναφέρει τα κάτωθι:

«Η AEGEAN ενημερώνει ότι η πτήση A3 880 από την Αθήνα με προορισμό τη Μόσχα λίγο πριν την είσοδο του αεροσκάφους στο ρωσικό εναέριο χώρο, για λόγους ασφάλειας και λόγω χαρακτηρισμού της ευρύτερης περιοχής ως περιοχής υψηλής επικινδυνότητας έλαβε εντολή από το επιχειρησιακό κέντρο της εταιρείας να επιστρέψει στην Αθήνα. Το αεροσκάφος αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ελευθέριο Βενιζέλος στις 11:45 τοπική ώρα. Σημειώνεται ότι ήδη από τη Δευτέρα 14/2 η εταιρεία έχει τροποποιήσει το σχέδιο πτήσης των δρομολογίων προς τη Μόσχα αποφεύγοντας τον Ουκρανικό εναέριο χώρο».

Ειδήσεις σήμερα:

ΚΥΣΕΑ: Ο Μητσοτάκης για Ουκρανία, Ρωσία και ενεργειακή επάρκεια

Ουκρανία: εισβολή της Ρωσίας με επίθεση σε πολλές περιοχές (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: παιδιά και μητέρα πέθαναν από φωτιά σε σπίτι