Πόλεμος στην Ουκρανία: “Εκτοξεύονται” οι τιμές στην ενέργεια

Έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής διαχείρισης κρίσεων υπό τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συζητήσεις για πρόσθετες ποσότητες φυσικού αερίου από τον αγωγό ΤΑΡ.



Σημαντική άνοδος των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας καταγράφεται στην προημερήσια αγορά για αύριο Παρασκευή, σε συνέχεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της ανόδου της τιμής του φυσικού αερίου που ακολούθησε.

Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στο ελληνικό Χρηματιστήριο για αύριο διαμορφώνεται στα 235,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα και είναι αυξημένη κατά 34% σε σχέση με τη σημερινή τιμή, δεν αποτελεί ωστόσο ρεκόρ καθώς τους προηγούμενους μήνες είχε διαμορφωθεί και σε υψηλότερα επίπεδα. Αντίστοιχα η τιμή του φυσικού αερίου στην πλατφόρμα TTF της Ολλανδίας διαμορφώνεται σήμερα το μεσημέρι στα 120,9 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αυξημένη κατά 36,1%.

Η αύξηση της τιμής για το ρεύμα οφείλεται και στην μεγάλη μείωση (σχεδόν 50%) της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές που αναμένεται αύριο, σε σχέση με την σημερινή ημέρα, καθώς το κενό καλύπτεται από τις ακριβότερες μονάδες φυσικού αερίου.

Εν τω μεταξύ την Παρασκευή συνεδριάζει εκτάκτως η επιτροπή διαχείρισης κρίσεων υπό τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Στη συνεδρίαση θα μετάσχουν η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Αθανάσιος Δαγούμας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, ο διευθύνων σύμβουλος ττης ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς και η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Maria Rita Galli.

Συζητήσεις για πρόσθετες ποσότητες φυσικού αερίου από τον αγωγό ΤΑΡ

Πρόσθετες ποσότητες φυσικού αερίου από τον αγωγό ΤΑΡ αναζητά η ελληνική αγορά, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, πέρα από τα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου που αναμένονται τις επόμενες ημέρες στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες σήμερα έγιναν οι πρώτες διερευνητικές συζητήσεις με την κοινοπραξία του Σαχ Ντενίζ στο Αζερμπαιτζάν. Ο αγωγός ΤΑΡ ξεκίνησε από τον Δεκέμβριο του 2020 να παραδίδει φυσικό αέριο στην ελληνική αγορά και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ κάλυψε πέρυσι το 17,5 % της εγχώριας κατανάλωσης.

Σε ό,τι αφορά το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο, που εισάγεται με πλοία στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας όπου αεριοποιείται για να εισέλθει στο σύστημα μεταφοράς, ο μέχρι στιγμής προγραμματισμός για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου περιλαμβάνει την εκφόρτωση τεσσάρων φορτίων από τις εταιρίες Μυτιληναίος, Elpedison και ΔΕΠΑ, με τα οποία κατά περιόδους εξαντλείται η αποθηκευτική δυναμικότητα του Σταθμού που φθάνει στα 225.000 κυβικά μέτρα υγροποιημένου αερίου.

Βασική "γραμμή άμυνας" για το ελληνικό ενεργειακό σύστημα αποτελεί σε κάθε περίπτωση η τροφοδοσία με πετρέλαιο ντίζελ των μονάδων φυσικού αερίου που έχουν τεχνικά αυτή τη δυνατότητα, προκειμένου αφενός να διασφαλιστεί η παραγωγή ρεύματος και αφετέρου να περιοριστεί η ζήτηση για φυσικό αέριο.

