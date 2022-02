Κοινωνία

NOTAM: Απαγόρευση πτήσεων στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας

Τι ακριβώς προβλέπει η νέα ΝΟΤΑΜ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει ότι εκδόθηκε αεροπορική οδηγία (notam), μετά από το Δελτίο Πληροφοριών του ΟργανισμούΑσφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΑSA), σχετικά με το κλείσιμο του εναέριου χώρου της Ουκρανίας και την απαγόρευση διελεύσεων των πολιτικών αεροσκαφών λόγω της υψηλής επικινδυνότητας που υπάρχει στην περιοχή από την στρατιωτική δραστηριότητα.

Επίσης η αεροπορική οδηγία συνιστά στους αερομεταφορείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν την χρήση του εναέριου χώρου και στα σύνορα Ουκρανίας και Ρωσίας.

Συγκεκριμένα η notam προβλέπει τα ακόλουθα:

*Τα πολιτικά αεροπλάνα απαγορεύεται να εισέρχονται σε όλο τον εναέριο χώρο (FIR) της Ουκρανίας.

*Λόγω υψηλής επικινδυνότητας συνιστάται να αποφεύγονται όλες οι διελεύσεις πολιτικών αεροσκαφών από τους εναέριους χώρους (FIR) που βρίσκονται στα σύνορα μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.



Η αεροπορική οδηγία έχει τρίμηνη διάρκεια και ισχύει από σήμερα Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022 έως την Τρίτη 24 Μαΐου 2022.

