Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία ζητά από την Ουκρανία να συνθηκολογήσει

Ποιοι είναι οι όροι του Πούτιν

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να συνομιλήσει με τους Ουκρανούς ηγέτες τόσο για την ουδετερότητα όσο και για την αποστρατικοποίηση.

Τόνισε πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει εκφράσει την ετοιμότητά του να συμμετάσχει σε συζητήσεις με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με επίκεντρο την απόκτηση εγγύησης ουδέτερου καθεστώτος και την υπόσχεση ότι δεν θα υπάρχουν όπλα στο έδαφός του.

Αυτοί είναι όροι που, σύμφωνα με τον Πεσκόφ, θα επέτρεπαν την επίτευξη της αποστρατιωτικοποίησης και απονατοποίησης της Ουκρανίας και θα εξαλείψουν αυτό που η Ρωσία θεωρεί επί του παρόντος ως απειλή για την ασφάλεια του κράτους και του λαού της.

«Ο πρόεδρος διατύπωσε το όραμά του για το τι θα περιμέναμε από την Ουκρανία προκειμένου να επιλυθούν τα λεγόμενα προβλήματα της «κόκκινης γραμμής». Αυτό είναι ουδέτερο καθεστώς και αυτό είναι άρνηση ανάπτυξης όπλων», διευκρίνισε ο Πεσκόφ.

Ο γραμματέας Τύπου πρόσθεσε ότι ο Πούτιν θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων, αλλά έδωσε διαβεβαιώσεις ότι η Ρωσία θα συμμετάσχει μόνο «αν η ηγεσία της Ουκρανίας είναι έτοιμη να μιλήσει γι’ αυτό».

«Η επιχείρηση έχει τους στόχους της – πρέπει να επιτευχθούν. Ο πρόεδρος είπε ότι όλες οι αποφάσεις έχουν ληφθεί και οι στόχοι θα επιτευχθούν», συνέχισε ο Πεσκόφ, προτείνοντας ότι, εάν το Κίεβο συμφωνούσε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις, η τρέχουσα στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία θα μπορούσε να ακυρωθεί.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ο Πούτιν υποκίνησε μια «ειδική επιχείρηση» στην Ουκρανία, με υποτιθέμενο στόχο να «διασφαλίσει την ειρήνη» στις αποσχισθείσες Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ στην περιοχή του Ντονμπάς.

