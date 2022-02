Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Χτύπημα πολυκατοικίας με οβίδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματικές ώρες βιώνουν οι κάτοικοι της Μαριούπολης

Δραματικές ώρες βιώνουν οι κάτοικοι της Μαριούπολης. Από το ξημέρωμα της Πέμπτης (24/2) ακούγονται συνεχώς εκρήξεις.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το βράδυ της Πέμπτης μία οβίδα έπληξε πολυκατοικία.

Όπως αναφέρουν, μέχρι στιγμής, υπάρχουν 26 τραυματίες. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο και για νεκρούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: “Εκτοξεύονται” οι τιμές στην ενέργεια

Αιγάλεω: Χειροπέδες στους ληστές που τραυμάτισαν ηλικιωμένη

Ιβάν Σαββίδης: φυλάκιση με αναστολή για την εισβολή με όπλο στην Τούμπα