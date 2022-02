Αθλητικά

Τένις - Ακαπούλκο: ο Τσιτσιπάς στα ημιτελικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνετη επικράτηση του Έλληνα τενίστα. Ποιος είναι ο επόμενος αντίπαλος του.

Ασταμάτητος δείχνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Ελληνας πρωταθλητής πραγματοποιώντας νέα μεγάλη εμφάνιση στο τουρνουά στο Ακαπούλκο πήρε εύκολη πρόκριση για τα ημιτελικά.

Το εμπόδιο του Μάρκους Γκίρον δεν φάνηκε ικανό να σταματήσει την πορεία του Τσιτσιπά, ο οποίος χρειάστηκε 77' για να κάμψει την αντίστασή του με 2-0 σετ (6-3, 6-4).

O Τσιτσιπάς ήταν απόλυτα συγκεντρωμένος δεν άφησε κανένα περιθώριο στον αντίπαλό του να πιστέψει ότι θα έχει αξιώσεις από το ματς και πανηγύρισε την πρόκριση.

Ο Ελληνας πρωταθλητής έχει πάρει τρεις προκρίσεις στα ημιτελικά στα 4 τουρνουά που έχει συμμετάσχει μέσα στο 2022.

Ο Έλληνας, Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης συνέχισε δυναμικά την πορεία του στο τουρνουά και θα βρεθεί στα ημιτελικά για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Εκεί θα βρει απέναντί του τον Βρετανό (Νο12) Κάμερον Νόρι που επικράτησε του Γκόγιοβτσικ με 2-0 σετ.

Ειδήσεις σήμερα:

“Euroferry Olympia”: ο καταπέλτης και η νέα έρευνα για αγνοούμενους (βίντεο)

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: ρωσική προέλαση με εκρήξεις και πτώση αεροσκαφών

Θεσσαλονίκη - Φωτιά: θρήνος για μάνα και παιδιά που απανθρακώθηκαν (εικόνες)