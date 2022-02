Αθλητικά

Europa League: η κλήρωση έβγαλε “δυνατά” ματς

Η Γαλατάσαραϊ είναι, όπως όλα δείχνουν, η μεγάλη άτυχη της κλήρωσης για την φάση των '16".

Η Γαλατασαράϊ ήταν η... άτυχη της κληρωτίδας της UEFA, καθώς στην σχετική διαδικασία που έγινε σήμερα (25/2) στην Νιόν, η τουρκική ομάδα βρέθηκε στον δρόμο της Μπαρτσελόνα, για τους «16» του Europa League.

Υπό τις οδηγίες του Τσάβι, οι Καταλανοί, έχουν βελτιωθεί αισθητά και είναι το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Παράλληλα, με εξαιρετικό ενδιαφέρον, αναμένονται οι αναμετρήσεις της Πόρτο με την Λιόν, της Αταλάντα με την Λεβερκούζεν και της Σεβίλλης με την Γουέστ Χαμ. Ωστόσο, ούτε στα υπόλοιπα ματς, υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί, ενώ τα οκτώ «ζευγάρια» στην «φάση των 16» του Europa League, είναι τα εξής:

Τα ζευγάρια στους "16"

Ρέϊντζερς (Σκωτία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Μπράγκα (Πορτογαλία)-Μονακό (Γαλλία)

Πόρτο (Πορτογαλία)-Λιόν (Γαλλία)

Αταλάντα (Ιταλία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία)

Σεβίλλη (Ισπανία)-Γουέστ Χαμ (Αγγλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Γαλατασαράϊ (Τουρκία)

Λειψία (Γερμανία)-Σπαρτάκ Μόσχας (Ρωσία)

Μπέτις (Ισπανία)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 10 και στις 17 Μαρτίου.

