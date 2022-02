Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας: Το “τριφύλλι” άνθισε… στο ΟΑΚΑ

Σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα οι «πράσινοι» πήραν την νίκη κόντρα στους Σέρβους χάρη στη ψυχραιμία τους στο τέλος.

Η κατάθεση ψυχής των «πράσινων» και το πείσμα των Νεμάνια Νέντοβιτς (25π.), Βασίλη Καββαδά (17π., ρεκόρ καριέρας στη Euroleague) κάλυψαν το κενό των απουσιών, χαρίζοντας στον Παναθηναϊκό μία νίκη γοήτρου, την έβδομη στην εφετινή κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση (ρεκόρ 7-17). Το «τριφύλλι» επικράτησε με 79-73 του Ερυθρού Αστέρα στο ΟΑΚΑ, για την 27η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Σέρβους στη 15η ήττα τους σε 24 αγώνες.

Με τον Στέφαν Γιόβιτς στα... πιτς (θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό), παρέα με τους Ιωάννη Παπαπέτρου (επέμβαση στα ιγμόρεια), Οκάρο Γουάιτ (πρόβλημα στην ποδοκνημική) και Γιώργο Παπαγιάννη (ήταν τυπικά στη 12άδα, λόγω των υποχρεώσεων του με την Εθνική), ο Παναθηναϊκός είδε δύο παίκτες να κάνουν step-up σε ρακέτα και περιφέρεια, αποσυντονίζοντας τον Ερυθρό Αστέρα, που έδειχνε πιο... γεμάτος, κυρίως σε αποθέματα ενέργειας. Α

πό συνεργασία των δύο πρωταγωνιστών (ασίστ του Νέντοβιτς και ωραίο τελείωμα από τον Καββαδά), μάλιστα, οι «πράσινοι» εξασφάλισαν μαξιλαράκι ασφαλείας 4 πόντων (75-71) στα 32΄΄ για τη λήξη, με τους Νέντοβιτς και Έβανς να διαμορφώνουν από τη γραμμή των ελευθέρων βολών το τελικό σκορ.

Από τον Ερυθρό Αστέρα, που δεν κατάφερε να εξαργυρώσει την κυριαρχία του στα επιθετικά ριμπάουντ (15 έναντι 4), ξεχώρισαν οι Άαρον Γουάιτ (14π., 12ρ.), Όστιν Χόλινς (13π.) και Νίκολα Κάλινιτς (12π.).

Πριν το τζάμπολ τα φώτα στράφηκαν πάνω στους διαιτητές της αναμέτρησης (Ντανιελ Ιερεθουέλο, Αν Πάντερ, Σέφι Σεμές), οι οποίοι έστειλαν το δικό τους μήνυμα για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, κρατώντας χαρτιά τα οποία έγραφαν «Σταματήστε τον πόλεμο».

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 42-41, 59-59, 79-73

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ιερεθουέλο - Πάντερ - Σέμες.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρίφτης): Μέικον 7, Μποχωρίδης 2, Καββαδάς 17, Κασελάκης 5, Νέντοβιτς 25 (4), Χουγκάζ 2, Έβανς 8, Μαντζούκας 5 (1), Σαντ Ρος 8 (2).

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ράντονιτς): Γουόλτερς 10 (1), Νταβιντοβατς 2, Μίτροβιτς 10, Λάζιτς 2, Κάλινιτς 12, Ντόμπριτς 8 (2), Χόλινς 13 (3), Ιβάνοβιτς 2, Μάρκοβιτς, Γουάιτ 14 (1), Κούζμιτς.

