Ακαπούλκο: Ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον τελικό

Σταμάτησε η πορεία του Έλληνα πρωταθλητή προς το διεθνές τουρνουά του Ακαπούλκο.

Ο Κάμερον Νόρι, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 12 της παγκόσμιας κατάταξης, σταμάτησε την πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά (Νο 4), προς τον τελικό του διεθνούς τουρνουά τένις του Ακαπούλκο.

Ο 27χρονος Βρετανός, ήταν πιο σταθερός και πιο αποτελεσματικός στον ημιτελικό της διοργάνωσης, επικράτησε του Έλληνα πρωταθλητή με 6-4, 6-4 και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά, όπου θ' αντιμετωπίσει τον Ισπανό, Ραφαέλ Ναδάλ.

Μέχρι και το όγδοο γκέιμ του πρώτου σετ, Νόρι και Τσιτσιπάς κατάφεραν να κρατήσουν το σερβίς τους. Σ' εκείνο το σημείο του αγώνα, ο Βρετανός έκανε το πρώτο break στο ματς (5-4), που αποδείχθηκε και καθοριστικό, καθώς έφθασε στο 6-4 μετά από 36 λεπτά.

Το δεύτερο σετ, ήταν μία... πιστή αντιγραφή του πρώτου. Ο 24χρονος «Tsitsifast» διατήρησε με σχετική άνεση το σερβίς του, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει break. Αντίθετα, ο Νόρι «έσπασε» το σερβίς του αντιπάλου του, προηγήθηκε με 5-4 και έφθασε στην νίκη-πρόκριση με 6-4, μετά από 43 λεπτά.

Ο Βρετανός τενίστας, θα διεκδικήσει το τρόπαιο στην πόλη του Μεξικού, από τον Ναδάλ (Νο 5). Ο Ισπανός κάτοχος 21 Grand Slam, δεν δυσκολεύθηκε ιδιαίτερα απέναντι στον Ρώσο επικεφαλής (σ.σ. από την Δευτέρα 28/2) της παγκόσμιας κατάταξης, Ντανιίλ Μεντβέντεφ, επικρατώντας με 6-3, 6-3, μετά από αγώνα διάρκειας δύο ωρών κι ενός λεπτού.

