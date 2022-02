Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι χτυπούν σπίτια σε Κίεβο και Μαριούπολη (εικόνες)

Δραματικές εικόνες, ενώ συνεχίζονται οι μάχες με αμάχους πλέουν σε πολλαπλά μέτωπα στην Ουκρανία.

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν πολυκατοικία του Κιέβου το πρωί του Σαββάτου, λίγο αφού ο Πρόεδρος της χώρας απηύθυνε έκκληση προς τους Ουκρανούς, να υπερασπιστούν τη χώρα τους.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ούτε έχει γίνει γνωστό αν είχε προλάβει να εκκενωθεί το κτήριο από τους κατοίκους του, προτού πληγεί από τον ρωσικό πύραυλο.

A missile struck a highrise residential building not far from Zhuliani airport in Kyiv pic.twitter.com/g0Vb68DGVr — Christo Grozev (@christogrozev) February 26, 2022

Σε εικόνες που μεταδίδουν, πάντως, τα διεθνή Μέσα, φαίνονται πυροσβέστες να απομακρύνουν πολίτες.

Evacuation of wounded residents pic.twitter.com/2Czm5p0FO3 — Christo Grozev (@christogrozev) February 26, 2022

Την ίδια ώρα, η Μαριούπολη δέχεται ρωσικά πυρά από αέρος και σε κατοικημένα σημεία.

This appears to be a security cam footage of the missile hitting the house. Trying to verify. pic.twitter.com/x0aPI1btIq — Christo Grozev (@christogrozev) February 26, 2022

‘Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στην Ουκρανία, Χρήστος Μαζανίτης, πύραυλοι εδάφους – αέρος πλήττουν κατοικημένες περιοχές της Μαριούπολης.

