Πόλεμος στην Ουκρανία: ανάκριση Ρώσων αιχμαλώτων από Ουκρανούς στρατιώτες (αποκλειστικό βίντεο)

Παγκόσμια αποκλειστικότητα του ΑΝΤ1, της εκπομπής “Πρωινοί Τύποι” και του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη, με σκληρές εικόνες από τα αποτελέσματα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Μια παγκόσμια αποκλειστικότητα παρουσίασαν το πρωί του Σαββάτου ο ΑΝΤ1 και η εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» σχετικά με την ρωσική εισβολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, που έχει ανάψει... φωιτές στην γύρω περιοχή και σε όλον τον πλανήτη.

Ο δημοσιογράφος της εκπομπής, Νίκος Τσιλιπουνιδάκης, εξασφάλισε βίντεο με ανάκριση Ρώσων στρατιωτικών, που πιάστηκαν αιχμάλωτοι από Ουκρανούς στρατιώτες, αφού είχαν εισβάλλει επί ουκρανικού εδάφους.

Στο βίντεο έχει αποτυπωθεί η ανάκριση Ρώσων στρατιωτών, που έχουν στοιβαχτεί σε έναν σκοτεινό θάλαμο, πιθανότατα καταφύγιο.

Στο βίντεο – ντοκουμέντο, στην παγκόσμια αποκλειστικότητα του ΑΝΤ1, έχουν καταγραφεί και σκηνές από την φρίκη του πολέμου, με καμένες σορούς στρατιωτών να κείτονται σε δρόμους της Ουκρανίας.

Παρακολουθήστε το βίντεο που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, ενώ μαίνεται το «σφυροκόπημα» του Κιέβου και άλλων μεγάλων πόλεων της Ουκρανίας από ισχυρές ρωσικές δυνάμεις:

Ακόμη στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» μίλησε και μια κάτοικος Κιέβου, η Γεωργία, η οποία έχει «εγκλωβιστεί» στην Ουκρανία, όπως υποστήριξε, καθώς από την πρεσβεία μας στο Κίεβο αρνούνταν, όπως ισχυρίστηκε, να εκδώσουν ταξιδιωτικά έγγραφα για το τριών μηνών μωρό της:

Λίγο αργότερα, οι Νίκος Ρογκάκος και Παναγιώτης Στάθης συνομίλησαν με τον Παναγιώτη Παπαροϊδάμη, τουριστικό πράκτορα, λεωφορεία του οπίου, που μεταφέρουν πολίτες στην Ουκρανία, έχουν «εγκλωβιστεί» για πολλές ώρες στα σύνορα.

Όπως είπε, η κατάσταση είναι δραματική, παιδιά κλαίνε μέσα στον δρόμο και στις λάσπες. Υπάρχουν 20.000 άνθρωποι στα σύνορα Ρουμανίας – Ουκρανίας εγκλωβισμένοι εκεί έως και πάνω από 20 ώρες, προσθέτοντας χαρακτηριστικά «ανοίξαμε τις μπαγκαζιέρες (ενν. τους χώρους για τις αποσκευές στα λεωοφορεία) για να κοιμηθούν μωρά».

«Υπήρχαν πολλά παιδιά που θέλουν να πάνε στην Ουκρανία για να πολεμήσουν γιατί είναι η πατρίδα τους. Προσπαθούσαμε, αλλά δεν καταφέραμε να τα αποτρέψουμε. Τα λεωφορεία μπαίνουν στην Ουκρανία και φτάνουν μέχρι την πολύ Λβιβ», είπε ο τουριστικός πράκτορας, τονίζοντας πως «εμείς δεν θα σταματήσουμε να πηγαίνουμε… Εκτός ένα κλείσουν οι Ουκρανοί τα σύνορα τους».





