Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: “μητέρα των μαχών” με εκρήξεις και ρίψεις αεροσκαφών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναφορές για συγκρούσεις με ρωσικά στρατεύματα στο κέντρο της πρωτεύουσας. Κατάρριψη αεροπλάνων με αλεξιπτωτιστές και ελικοπτέρων αναφέρουν οι Ουκρανοί. Σφυροκοπούνται μεγάλες πόλεις. Δείτε Live εικόνες.

(εικόνα από έκρηξη στο Χάρκοβο)

Συνεχίζεται το "σφυροκόπημα" του Κιέβου και άλλων μεγάλων πόλεων της Ουκρανίας, από ρωσικές δυνάμεις που προελάυνουν, ενώ παραλλήλως υπάρχουν επιθέσεις και από αέρος, με εκτοξεύσεις πυράυλων, αλλά και αναφορές για καταρρίψεις αεροσκαφών.

Ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν στο Κίεβο από βορειοδυτική και βορειανατολική κατεύθυνση.

Σφοδρά πυρά από διάφορα σημεία της ουκρανικής πρωτεύουσας αναφέρθηκαν τις πρώτες ώρες σήμερα, μετά την προειδοποίηση που απηύθυνε ο πρόεδρος της χώρας ο οποίος είπε ότι ανέμενε πως ο ρωσικός στρατός θα επιτίθετο στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας.





Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι απώθησε επίθεση ρωσικών στρατευμάτων σε ουκρανική βάση δυτικά του Κιέβου στη διάρκεια της νύχτας, περίπου επτά χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης.

Σε βίντεο που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακούγονται πυρά όπλων.

Ρώσοι στρατιώτες εξαπέλυσαν επίθεση σε ουκρανική στρατιωτική βάση στο Κίεβο, η οποία αποκρούστηκε, αναφέρει το Reuters επικαλούμενο το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Multiple gunfights heard all around in Ukraine’s capital of Kiev. pic.twitter.com/uctdlHwypR — Intel Stream (@IntelStream) February 26, 2022

Εκρήξεις από πυρά πυροβολικού ακούστηκαν γύρω στις 03:00 (ώρα Ελλάδος) στα περίχωρα του Κιέβου. Βομβαρδισμοί ακούστηκαν κια σήμερα το πρωί στο κέντρο του Κιέβου, μεταδίδει ανταποκριτής του Reuters, έπειτα από πληροφορίες για πυρά όπλων στην ίδια περιοχή.

Όπως δήλωσε νωρίτερα αυτόπτης μάρτυρας στο πρακτορείο ειδήσεων, πυρά ακούστηκαν κοντά στην περιοχή όπου βρίσκεται η έδρα της κυβέρνησης στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

#BREAKING

?????????Armed Clashes, automatic gunfire and explosions reported in Kyiv/Kiev minutes ago! pic.twitter.com/54h2Isvhg7 — The RAGE X (@theragex) February 26, 2022

?North of Kiev now pic.twitter.com/UyxARiwp2a — The RAGE X (@theragex) February 26, 2022

Kiev city right now.



Based on the video, heavy weapons are used in the clashes. #Kiev #Ukraine #Russia pic.twitter.com/OntK8iS1zP — Haresh Makwana (@hareshmakwana2) February 26, 2022

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε σε βίντεο έξω από το γραφείο του στην πρωτεύουσα και δήλωσε πως θα παραμείνει στο Κίεβο. Κάλεσε τους κατοίκους της πρωτεύουσας να υπερασπιστούν την πόλη, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν θα καταθέσουμε τα όπλα, θα υπερασπιστούμε τη χώρα μας».

Ο εκπρόσωπος του Ζελένσκι Σεργκίι Νικιφόροφ δήλωσε αργά χθες, Παρασκευή, πως η ηγεσία του Κιέβου είναι σε επαφή με τη Μόσχα για την ενδεχόμενη διεξαγωγή συνομιλιών, όμως η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε πως η Ουκρανία απέρριψε αρχικά τις συνομιλίες και ανέβαλε τη λήψη απόφασης μέχρι σήμερα.

Η Ρωσία είχε αποδεχθεί προηγουμένως την πρόταση του Ζελένσκι για συνομιλίες, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ να τη χαρακτηρίζει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Ρωσία θεωρεί πως η πρωτεύουσα της Λευκορωσίας Μινσκ θα ήταν ο ιδανικός τόπος συνάντησης.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πέτερ Σιγιάτρο πρότεινε να φιλοξενήσει τις συνομιλίες στη χώρα του. Aμφότερες οι πλευρές έλαβαν πρόσκληση και διαμήνυσαν ότι εξετάζουν την πρόταση, δήλωσε εκπρόσωπος στη Βουδαπέστη.

Εν τω μεταξύ, το ουκρανικό πρακτορείο Ukrinform μετέδωσε ότι στο στόχαστρο των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων έχει μπει ο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός CHP-6, στα βορειοανατολικά του Κιέβου, στη δεξιά όχθη του ποταμού Δνείπερου, ενώ διεξάγονταν μάχες στην περιοχή Βασίλκιβ. Μάχες αναφέρονται ακόμη στον βόρειο τομέα Όντολον.

Στην εν λόγω περιοχή, νωρίτερα, ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι κατέρριψε ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος Ιλιούσιν Il-76 που μετέφερε αλεξιπτωτιστές.

Πυροβολισμοί αναφέρθηκαν και κοντά στον σταθμό Μπερεστέισκα του μετρό της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Σε έναν από τους σταθμούς του Μετρό, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγια, μια γυναίκα έφερε στον κόσμο το παιδί της, σύμφωνα με χρήστες των social media.

A girl was born in the Kyiv metro, where people hide from the bombings. Her name is Mia. pic.twitter.com/2hhHRwOFSF — Franak Viacorka (@franakviacorka) February 25, 2022

O ANT1 και η εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" παρουσίασαν το Σάββατο αποκλειστικά ντοκουμέντα φρίκης από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία:





Αναφορές για κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών και ελικοπτέρου

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως γύρω στα μεσάνυχτα κατέρριψε ένα ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο και ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Σουχόι Su-25 κοντά στην περιοχή Καλίνιβκα.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος Ιλιούσιν Il-76 που μετέφερε αλεξιπτωτιστές, κοντά στην περιοχή Βασίλκιβ, σύμφωνα με ανάρτηση του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας στο Facebook λίγα λεπτά πριν από τη 01:00 (ώρα Ελλάδος).

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στους συμπατριώτες του, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, υπογραμμίζοντας ότι η νύχτα θα είναι πιο δύσκολη σε σύγκριση με τις προηγούμενες ώρες και εκτιμώντας ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις θα επιχειρήσουν άμεσα να καταλάβουν το Κίεβο.

Σειρήνες για αεροπορική επιδρομή στο Χάρκοβο

Λίγα λεπτά πριν από τις 05:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, ήχησαν σειρήνες για αεροπορική επιδρομή στο Χάρκοβο, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, ενώ συνεχίζεται η ρωσική επίθεση στην χώρα.

— Andreas Mountzouroulias ???? (@andreasmoun) February 25, 2022





Μάχες κοντά στις πόλεις Χερσώνα, Μικολάιβ, Οδησσό

Μάχες διεξάγονται σήμερα κοντά στις πόλεις της νότιας Ουκρανίας Μαριούπολη, Χερσώνα, Μικολάιβ και Οδησσό, δήλωσε ένας σύμβουλος του γραφείου του Ουκρανού προέδρου.

«Σφοδρές μάχες σημειώνονται κοντά στη Μαριούπολη. Όμως δεν υπάρχει περίπτωση η Μαριούπολη να παραδοθεί ή να καταληφθεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Μικάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας.

Η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως περιοχές κοντά στις πόλεις Σούμι, Πολτάβα και Μαριούπολη επλήγησαν από αέρος, με πυραύλους ρωσικούς πυραύλους κρουζ Kalibr να εκτοξεύονται εναντίον της χώρας από τη Μαύρη Θάλασσα.

Οι ρωσικές δυνάμεις μπήκαν στην πόλη Μελιτόπολ

Ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν την πόλη Μελιτόπολ στη νοτιοανατολική ουκρανική επαρχία Ζαπορίζια, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης πως η Ρωσία χρησιμοποίησε αεροπορικούς και ναυτικούς πυραύλους κρουζ προκειμένου να εξαπολύσει πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας εναντίον στρατιωτικών στόχων στην Ουκρανία.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο Twitter ότι διεξάγονταν σφοδρές μάχες και υπήρχαν νεκροί στις εισόδους των πόλεων Τσερνίχιφ και Μελιτόπολ, καθώς επίσης και στο Χοστόμελ.

????#Ukraine President Zelensky released a video from Kiev to prove that he did not leave the country.



?? Zelensky: "We are in Kiev, we are all here. We protect our state and independence." pic.twitter.com/aMMek8m3DJ

— Ukraine News ???? (@UkraineNews0) February 25, 2022

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα και με εικόνες - ντοκουμέντο, ισχυρές δυνάμεις και εκατοντάδες ελικόπτερα έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα της Ουκρανίας με την Λευκορωσία.

Μπάιντεν: στρατιωτική βοήθεια 350 εκ. δολαρίων στην Ουκρανία

Ο Προέδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έδωσε οδηγίες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ προκειμένου να αποδεσμεύσει κονδύλι ύψους 350 εκατομμυρίων δολαρίων ως στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία καθώς η χώρα προσπαθεί να αποκρούσει μια ρωσική εισβολή.

Σε σημείωμα προς τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκειν, ο Μπάιντεν δίνει οδηγίες για τη διάθεση 350 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω του Νόμου για τη Διεθνή Βοήθεια για την άμυνα της Ουκρανίας.

Νωρίτερα, αποφασίστηκαν αμερικανικές κυρώσεις κατά του Πούτιν και άλλων Ρώσων αξιωματούχων.

Παγκόσμια αποκλειστικότητα του ΑΝΤ1

Μια παγκόσμια αποκλειστικότητα παρουσίασαν το πρωί του Σαββάτου ο ΑΝΤ1 και η εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» σχετικά με την ρωσική εισβολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, που έχει ανάψει... φωιτές στην γύρω περιοχή και σε όλον τον πλανήτη.

Ο δημοσιογράφος της εκπομπής, Νίκος Τσιλιπουνιδάκης, εξασφάλισε βίντεο με ανάκριση Ρώσων στρατιωτικών, που πιάστηκαν αιχμάλωτοι από Ουκρανούς στρατιώτες, αφού είχαν εισβάλλει επί ουκρανικού εδάφους. Στο βίντεο έχει αποτυπωθεί η ανάκριση Ρώσων στρατιωτών, που έχουν στοιβαχτεί σε έναν σκοτεινό θάλαμο, πιθανότατα καταφύγιο. Στο βίντεο – ντοκουμέντο, στην παγκόσμια αποκλειστικότητα του ΑΝΤ1, έχουν καταγραφεί και σκηνές από την φρίκη του πολέμου, με καμένες σορούς στρατιωτών να κείτονται σε δρόμους της Ουκρανίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνηση: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για γυρίσματα ταινίας

Εισβολή στην Ουκρανία: στρατεύματα στα σύνορα με Λευκορωσία (εικόνες)

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν το Σάββατο σε 44 σημεία