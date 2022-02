Αθλητικά

Ιωνικός - Απόλλων Σμύρνης: Πάρτι... παραμονής για τους Νικαιώτες

«Καταιγιστική» η ομάδα της Νίκαιας που μαζί με τη νίκη πήρε και διαφορά 8 βαθμών απ’ τη 13η θέση ενόψει των play outs.



Σε... περίπατο μετέτρεψε ο Ιωνικός το ντέρμπι της «ουράς» με τον Απόλλωνα Σμύρνης, επικρατώντας με το εμφατικό 4-0 στη Νεάπολη σε εξ αναβολής παιχνίδι για τη 17η αγωνιστική της Super League και παίρνοντας πλέον διαφορά 8 βαθμών απ’ τη 13η θέση (που οδηγεί στο μπαράζ) ενόψει των play outs. «Καταιγιστική» στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα της Νίκαιας, όπου σημείωσε τα τρία τέρματά της με τους Κιάκο (2) και Μάντζη, με τον Ντάλσιο να βάζει το... κερασάκι στην τούρτα στο φινάλε. Έχασε πέναλτι στο 59’ με τον Ιωαννίδη ο Απόλλων, που έμεινε με 10 παίκτες στο 65’ μετά την αποβολή του Ράιλι.

Ο Ιωνικός μπήκε πολύ πιο δυνατά στο παιχνίδι και μόλις στο 8ο λεπτό πήρε «κεφάλι» στο σκορ με τον Κιάκο. Ο Βαλεριάνος έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια από τα αριστερά και χαμηλή σέντρα προς τον Κιάκο, ο οποίος έκανε ένα πρώτο κοντρόλ κι εκτέλεσε αμέσως με το αριστερό κάνοντας το 1-0.

Οι Νικαιώτες συνέχισαν να είναι πολύ πιο επιθετικοί στο γήπεδο κι αφού είχαν δοκάρι σε κεφαλιά του Σάντσες στο 17’, έφτασαν και σε δεύτερο τέρμα, ξανά με τον Κιάκο στο 18’. Μετά από εξαιρετικό συνδυασμό ανάμεσα στους Τουράμ και Μάντζη και τακουνάκι του τελευταίου, ο Κιάκος έκανε με πολύ ωραίο «σκάψιμο» το 2-0 για τον Ιωνικό.

Στο 32’ ήταν η σειρά του Μάντζη να χριστεί σκόρερ για τους γηπεδούχους, σημειώνοντας από πολύ κοντά το 3-0, έπειτα από εξαιρετική κίνηση κι ασίστ του Τουράμ που προτίμησε να σιγουρέψει το γκολ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ιωνικός έριξε λίγο... ταχύτητα, όμως λίγο έλειψε να φτάσει και σε τέταρτο γκολ στο 57’ από το... πουθενά, όταν ο Ράιλι γύρισε την μπάλα προς τον Κότσαρη, χωρίς να αντιληφθεί τη θέση του γκολκίπερ του Απόλλωνα, όμως για... καλή του τύχη αυτή χτύπησε στο δοκάρι κι απομακρύνθηκε στη συνέχεια απ’ τον τερματοφύλακα της «Ελαφράς Ταξιαρχίας».

Ο Απόλλων έχασε μοναδική ευκαιρία για να μειώσει το σκορ, όταν στο 57’ ο Ιωαννίδης κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του από τον Βαλεριάνο. Ο ίδιος ανέλαβε και την εκτέλεση στο 59’, όμως ο Χουτεσιώτης απέκρουσε στη γωνία του. Στην εξέλιξη της φάσης ο Τσιλούλης σκόραρε, όμως με υπόδειξη του VAR το γκολ του ακυρώθηκε καθώς ο επιθετικός του Απόλλωνα είχε βιαστεί να πατήσει εντός της περιοχής πριν την εκτέλεση του πέναλτι.

Στο 65’ τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα για τους φιλοξενούμενους, καθώς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Αντίλ Ράιλι (μετά από υπόδειξη του VAR στον διαιτητή Σιδηρόπουλο και on field review) επειδή «γκρέμισε» τον Μάντζη την ώρα που αυτός βρισκόταν σε θέση για να σκοράρει.

Στο 81’ ο Μάναλης δεν μπόρεσε να νικήσει από τα τρία μέτρα τον Κότσαρη που έκανε μία πραγματικά απίστευτη επέμβαση, όμως στο 88’ ο Ντάλσιο με ένα υπέροχο γκολ «σφράγισε» τον θρίαμβο του Ιωνικού, που ήρθε ακόμη πιο κοντά στην παραμονή του στη Super League.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Ρομαό, Τσιγκρίνσκι (82’ Βαφέας), Σάντσες, Μύγας, Κιάκος (76’ Μάναλης), Ντάλσιο, Άοσμαν (81’ Τσιριγώτης), Βαλεριάνος, Τουράμ (77’ Γκοτσούλιας), Μάντζης (84’ Πλατέλλας).

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Τζιανλούκα Φέστα): Κότσαρης, Ραϊλί, Ντομίνγκες, Φατιόν (46’ Τσιμπσάχ), Παπαγεωργίου, Βιτλής, Σλίβκα, Μαρτίνες (46’ Τσιλούλης), Γιαννιώτας (39’ Κάστρο), Παμλίδης (71’ Ντάουντα), Ν. Ιωαννίδης (74’ Γιακιμόβσκι).

