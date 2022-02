Κόσμος

Εισβολή στην Ουκρανία: στρατεύματα στα σύνορα με Λευκορωσία (εικόνες)

Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν ανάπτυξη στρατευμάτων και εκατοντάδες ελικόπτερα, κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας.

Δορυφορικές φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική εταιρεία Maxar Technologies δείχνουν νέα ανάπτυξη χερσαίων στρατιωτικών δυνάμεων και περίπου 150 μεταγωγικών ελικοπτέρων στη νότια Λευκορωσία, περίπου 32 χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά σύνορα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με την Maxar, στις δορυφορικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν την Παρασκευή διακρίνονται περισσότερα από 90 ελικόπτερα σταθμευμένα σε έναν δρόμο κοντά στην πόλη Χοϊνίκι της Λευκορωσίας, να σχηματίζουν μία «αλυσίδα» μήκους σχεδόν 8 χιλιομέτρων. Παράλληλα εμφανίζεται μία ισχυρή χερσαία δύναμη με εκατοντάδες οχήματα σε κοντινό σημείο.

Το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η αμερικανική εταιρεία Maxar Technologies, η οποία παρακολουθεί τις τελευταίες εβδομάδες τη συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων.

