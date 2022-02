Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία – Ζελένσκι: Υπό ουκρανικό έλεγχο το Κίεβο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο μήνυμα του Προέδρου της Ουκρανίας, μετά τις εικόνες που συνταράσουν τον κόσμο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η πρωτεύουσα Κίεβο και οι πόλεις-κλειδιά περιμετρικά της παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο, μετά την εισβολή της Ρωσίας την Πέμπτη.

«Αντιστεκόμαστε και με επιτυχία απωθούμε τις επιθέσεις του εχθρού. Η μάχη συνεχίζεται», είπε σε ένα βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του.

«Οι εισβολείς ήθελαν να μπλοκάρουν το κέντρο του κράτους μας και να εγκαταστήσουν εκεί τις μαριονέτες τους, όπως στο Ντονέτσκ. Χαλάσαμε το σχέδιό τους», συνέχισε ο Ζελένσκι.

«Ο εχθρός χρησιμοποίησε τα πάντα εναντίον μας: πυραύλους, καταδιωκτικά, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυροβολικό, τεθωρακισμένα οχήματα, σαμποτέρ, αλεξιπτωτιστές», συμπλήρωσε, λέγοντας πως η Μόσχα έπληξε κατοικημένες περιοχές και επιχειρεί να καταστρέψει εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης.

Καλώντας τους Δυτικούς να είναι πιο αποφασιστικοί προς τη Ρωσία, σημείωσε πως η Ουκρανία έχει «το δικαίωμα να πετύχει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Έχουμε ήδη σχεδόν την πλήρη στήριξη από τις χώρες της ΕΕ για την αποσύνδεση της Ρωσίας από το σύστημα SWIFT. Ελπίζω η Γερμανία και η Ουγγαρία να έχουν το θάρρος να στηρίξουν αυτήν την απόφαση. Εμείς έχουμε το κουράγιο να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας, να υπερασπιστούμε την Ευρώπη», συμπλήρωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Απευθυνόμενος προς τον ρωσικό λαό, τον κάλεσε να πει στο Κρεμλίνο «ότι ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει αμέσως».

«Γνωρίζουμε πως πολλοί άνθρωποι στη Ρωσία είναι απλά σοκαρισμένοι από την αθλιότητα και τη σκληρότητα της κυβέρνησης», τόνισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: ανάκριση Ρώσων αιχμαλώτων από Ουκρανούς στρατιώτες (αποκλειστικό βίντεο)

Ρωσική εισβολή: Εκτός Ουκρανίας ο Έλληνας πρέσβης

Χειμερινές εκπτώσεις: Τι έδειξαν τα στοιχεία της ΕΣΕΕ