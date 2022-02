Πολιτική

Τσίπρας: το κύμα ακρίβειας προμηνύει κοινωνική έκρηξη

Συνάντηση με εκπροσώπους του εργαζομένων στη βιομηχανία είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Τη θέση ότι το «κύμα ακρίβειας και η τρομακτική επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, με την ανοχή και την ενθάρρυνση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, προμηνύει μια κοινωνική έκρηξη», εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας στην συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας (ΠΟΕ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΠΟΕΜ), της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος (ΟΕΧΒΕ) και της Ομοσπονδίας Μεταλλωρύχων Ελλάδος (ΟΜΕ).

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ υπογράμμισε τη συμπαράστασή του στις κινητοποιήσεις τους διότι, όπως είπε, «συνειδητοποιούμε ότι μετά από 8 χρόνια κρίσης, 2 χρόνια πανδημίας βρισκόμαστε σε μια περίοδο που είναι εξαιρετικά δύσκολη για την ελληνική κοινωνία, κυρίως όμως για τους εργαζόμενους». Ανέφερε ότι η βιομηχανία θα έπρεπε να είναι βασικός πυλώνας της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. «Δυστυχώς δεν είναι», σχολίασε, προσθέτοντας πως «τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια πραγματική επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα». Ανέφερε επιπλέον ότι το φαινόμενο της «εργολαβοποίησης» είναι κυρίαρχο την ώρα που οι μισθοί παραμένουν σε επίπεδο προ κρίσης ενώ οι τιμές των βασικών προϊόντων και της ενέργειας αυξάνονται ραγδαία το τελευταίο διάστημα.

Κατά τη συνάντηση, που έγινε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, ο κ. Τσίπρας κάλεσε τους εργαζόμενους μέσα από κοινό διάλογο «να βρούμε λύσεις ώστε να μπει ένα φρένο στην συνολική επίθεση που δέχεται ο κόσμος της εργασίας και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις μιας ουσιαστικής παραγωγικής ανασυγκρότησης μέσα από την ενίσχυση της βιομηχανίας, την διατήρηση των θέσεων εργασίας, την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων».

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των τεσσάρων ομοσπονδιών, σύμφωνα με κομματικές πηγές, «τόνισαν με ιδιαίτερη έμφαση ότι όλα τα προβλήματά τους πηγάζουν από τον αντεργατικό νόμο του Χατζηδάκη». Κύριο και βασικό τους θέμα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ήταν οι απολύσεις οι οποίες ξεκίνησαν από τα Λιπάσματα, μετά στα πετρέλαια Καβάλας και τώρα έρχεται η ΛΑΡΚΟ. Επιπλέον οι εκπρόσωποι των ομοσπονδιών σημείωσαν ότι «υπάρχει τεράστιο ζήτημα με τις εργολαβοποιήσεις που συνδέονται άμεσα με τις απολύσεις», με τον πρόεδρο της ΠΟΕ, Παναγιώτη Κοντοσιάδη, να αναφέρει ότι «απολύουν για να απενεργοποιήσουν».





Συνάντηση με εκπροσώπους του ΚΙΝΑΛ

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του κόμματος, «Οι Υπεύθυνοι ΚΤΕ Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων του Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Σκανδαλίδης και Γιώργος Μουλκιώτης, συναντήθηκαν με τους εκπροσώπους Ομοσπονδιών και σωματείων εργαζομένων μετάλλου, ενέργειας και χημικής βιομηχανίας και στην COSCO.

Οι εκπρόσωποι των ομοσπονδιών και των σωματείων, αφού αναφέρθηκαν στα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, επεσήμαναν την κρίσιμη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει λόγω των πρακτικών της εργοδοτικής πλευράς στους χώρους εργασίας.

Οι εκπρόσωποι του Κινήματος Αλλαγής ενημέρωσαν για τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και δεσμεύτηκαν για την συνέχιση της στήριξης των αιτημάτων των εργαζομένων, με άμεσες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, ώστε τα αρμόδια υπουργεία να αναλάβουν την ευθύνη για τα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς τους».

Τους εκπροσώπους των εργαζόμενων συνάντησε και ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος καλωσορίζοντας τους εκπροσώπους Ομοσπονδιών και Σωματείων είπε, μεταξύ άλλων, «Εμείς δεν υποστηρίζουμε γενικά τα αιτήματά σας, μέσα στη Βουλή και τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, αλλά και έξω στο δρόμο. Δηλαδή, η κατεύθυνση που έχουμε δώσει είναι όλες οι δυνάμεις να βρίσκονται έξω, στους δρόμους του αγώνα μαζί σας, γιατί στηρίζουμε τα αιτήματά σας. Άλλωστε εσείς είστε, όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά, η ναυαρχίδα της ελληνικής βιομηχανίας. Είτε πάρουμε τα πετρέλαια, τα λιπάσματα, το σιδηρονικέλιο της ΛΑΡΚΟ, τα Ναυπηγεία, το Λιμάνι της COSCO, τα αμυντικά συστήματα και την ελληνική αμυντική βιομηχανία, αυτό που εκπροσωπείτε είναι η ελληνική βιομηχανία, αυτό που λέμε παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, που βασικά είναι το εργατικό, το τεχνικό προσωπικό, όλοι εσείς δηλαδή, οι εργαζόμενοι που παράγετε αυτό τον πλούτο. Και θα μπορούσατε να ζήσετε ανθρώπινα, όχι μόνο εσείς και οι οικογένειές σας, αλλά όλη η κοινωνία, όλη η Ελλάδα, μέσα από την παραγωγή που βγάζετε».





