Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκροί ακόμα τέσσερις Έλληνες

Οι νεκροί εντοπίστηκαν στο χωριό Μπούγας. Δυο νεκροί είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα στο Σαρτανά. Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ και η απάντηση της ρωσικής πρεσβείας στην Ελλάδα.



Ακόμα τέσσερις Έλληνες είναι νεκροί στο χωριό Μπουγάς στην Ουκρανία, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην Μαριούπολη, Χρήστος Μαζανίτης, αναβάζοντας σε έξι τον συνολικό αριθμό των νεκρών ομογενών, στα περίχωρα της Μαριούπολης.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως "εκφράζουμε την βαθύτατη θλίψη μας για τον αδόκητο θάνατο τεσσάρων ομογενών στο χωριό Μπουγάς, το οποίο βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα βορείως της Μαριούπολης.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους τους και καταδικάζουμε απερίφραστα τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον αμάχων".

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίες, όλοι ελληνικής καταγωγής , από βομβαρδισμό στο χωριό Σαρτανά στην Ουκρανία, σύμφωνα με πληροφορίες του Στεφάν Μαχσμαν, περιφρειάρχη της Μαριούπολης.

«Ο θάνατος ομογενών μας, προκαλεί θλίψη και οργή για αυτή την απαράδεκτη πράξη ρωσικής επίθεσης σε αμάχους», έγραψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις απώλειες των Ελλήνων ομογενών στην Ουκρανία. «Συλλυπητήρια στους οικείους τους. Το Ελληνικό Προξενείο στη Μαριούπολη παραμένει ανοιχτό για την παροχή βοήθειας», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σημείωνεται πως "Η Ελλάδα εκφράζει τον αποτροπιασμό της και καταδικάζει απερίφραστα τον βομβαρδισμό αμάχων από ρωσικό αεροσκάφος στα περίχωρα του χωριού Σαρτανά νωρίτερα σήμερα, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ομογενών, καθώς και τον τραυματισμό άλλων έξι, μεταξύ των οποίων και ενός παιδιού".

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, ο Γενικός Γραμματέας Θεμιστοκλής Δεμίρης πραγματοποίησε τηλεφωνικά έντονο διάβημα διαμαρτυρίας στον Ρώσο Πρέσβη στην Αθήνα και τον κάλεσε αύριο στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών είχε θέσει μετ'επιτάσεως στον Ρώσο ομόλογό του, κατά την πρόσφατη συνάντηση τους, το ζήτημα της ανάγκης προστασίας της Ελληνικής ομογένειας.

«Συλλυπητήρια στις οικογένειες των ομογενών μας για την τραγική απώλεια των έξι συμπατριωτών μας» εκφράζει ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτηση του στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζει ότι «η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί άμεσα» και τονίζει: «Να σιγήσουν τα όπλα και να ανοίξει ο δρόμος για τη διπλωματία».

Πρεσβεία της Ρωσίας στην Ελλάδα: Στα περίχωρα του χωριού Σαρτανά οι ρωσικές Αεροπορικές και Διαστημικές Δυνάμεις σήμερα δεν επιχειρούσαν

«Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη σχετικά με το θάνατο και τον τραυματισμό Ελλήνων ομογενών στην περιοχή του Ντονμπάς» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πρεσβεία της Ρωσίας στην Ελλάδα.

Στην ανακοίνωσή της προστίθεται επίσης: «Από την πλευρά μας, με την πλήρη υπευθυνότητα διαβεβαιώνουμε ότι οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας είναι αποκλειστικά και μόνο στρατιωτικές μονάδες και υποδομές. Εμείς δε βομβαρδίζουμε κατοικημένες περιοχές και χωριά, ούτε οποιεσδήποτε πολιτικές ή κοινωνικές υποδομές. Στα περίχωρα του χωριού Σαρτανά οι ρωσικές Αεροπορικές και Διαστημικές Δυνάμεις σήμερα δεν επιχειρούσαν.

Ταυτόχρονα επισημαίνουμε ότι ο ουκρανικός στρατός και τα εθνικιστικά τάγματα νεοναζί εδώ και πολλά χρόνια είναι γνωστοί για χτυπήματα, ακόμα και με βαρέα όπλα, κατά αμάχων. Αυτό είναι αποδεδειγμένο και επισήμως καταγεγραμμένο.

Προειδοποιούμε ότι το καθεστώς του Κιέβου είναι πιθανό να χρησιμοποιεί την Ελληνική, καθώς και άλλες εθνικές κοινότητες που ζουν στην Ουκρανία, ακριβώς για να προκαλέσει και να φουσκώσει την αντιρωσική αντίδραση από το εξωτερικό».

