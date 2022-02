Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: παιδί νεκρό από “χτύπημα” σε νοσοκομείο (βίντεο)

Στόχος επίθεσης από ρωσικά πυρά έγινε ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων, στο Κίεβο. Συγκλονίζουν οι εικόνες και οι αναφορές των γιατρών.

Ρωσικά πυρά έπληξαν τα ξημερώματα στο Κίεβο και ένα ογκολογικό νοσοκομείο Παίδων.

Σύμφωνα σύμφωνα με τις αναφορές των ουκρανικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης σκοτώθηκε ένα παιδί.

Το CNN αναφέρει ότι ένα εξάχρονο αγόρι σκοτώθηκε το βράδυ του Σαββάτου από τα σφοδρά πυρά σε δυτική συνοικία της ουκρανικής πρωτεύουσας, ενώ υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες.

Ο Serhii Chernysuk, γιατρός στο νοσοκομείο Okhmatdyt του Κιέβου, δήλωσε ότι στους τραυματίες περιλαμβάνονται δύο έφηβοι και τρεις ενήλικες.

Ρωσικά πυρά πυροβολικού έπληξαν το παιδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο Okhmadyt του Κιέβου, σκοτώνοντας ένα παιδί και τραυματίζοντας δύο, μαζί με δύο ενήλικες, μετέδωσε το TSN.

Russian missiles hit the Children’s Hospital “Okhmatdyt” in Kyiv. pic.twitter.com/VTgaCSsv8N

— Matt Pauly (@MatthewDPauly) February 26, 2022

