Κόσμος

Εισβολή στην Ουκρανία - Χάρκοβο: νεκρή από βομβαρδισμό κτηρίου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες άτομα βρίσκονταν στο υπόγειο του κτηρίου. Δεκάδες άλλοι ένοικοι βρέθηκαν τραυματισμένοι στα διαμερίσματα

Ενώ συνεχίζεται το "σφυροκόπημα' του Κιέβου, με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων, ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις ανατίναξαν έναν αγωγό φυσικού αερίου στο Χάρκοβο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο ουκρανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Ακόμη, μια γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από 9ώροφο κτήριο στο Χάρκοβο, το οποίο χτυπήθηκε από οβίδα του ρωσικού στρατού.

Διασώστες που έσπευσαν στο σημείο, απομάκρυναν από το κτήριο περισσότερα από 20 άτομα.

Στο υπόγειο του κτηρίου κρύβονταν πάνω από 60 άτομα.

Κανείς τους δεν τραυματίστηκε, όπως αναφέρουν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Από την οβίδα που χτύπησε το κτήριο υπήρξαν εκτεταμένες ζημίες από τον 2ο έως τον 7ο όροφο του κτιρίου.

Διαμερίσματα στον 4ο, 5ο και 6ο όροφο «ισοπεδώθηκαν».

Κατά τον έλεγχο στα διαμερίσματα από τους διασώστες, εντοπίστηκε στον 5ο όροφο, νεκρή η ηλικιωμένη γυναίκα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μακρόν: Μήνυμα στα ελληνικά για τους νεκρούς ομογενείς μας

Πόλεμος στην Ουκρανία - Χάρκοβο: Έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου (βίντεο)

Αυστραλία: νεκροί από πλημμύρες (εικόνες)