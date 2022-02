Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Χάρκοβο: Έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου (βίντεο)

Προβληματισμός για την επάρκεια τροφοδοσίας της Ευρώπης από την Ουκρανία, λόγω των χτυπημάτων από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ενώ συνεχίζεται το "σφυροκόπημα' του Κιέβου, με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων, ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις ανατίναξαν έναν αγωγό φυσικού αερίου στο Χάρκοβο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο ουκρανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram, διακρίνεται ένα μεγάλο πύρινο μανιτάρι μετά την έκρηξη.

Το Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σαφές για την ώρα πόσο σημαντικός ήταν ο συγκεκριμένος αγωγός και κατά πόσο η έκρηξη θα μπορούσε να διαταράξει τη μεταφορά φυσικού αερίου σε άλλες περιοχές εκτός της πόλης ή της χώρας.

Παρά τη συνεχιζόμενη επίθεση, η Ουκρανία εξακολουθεί να προμηθεύει με ρωσικό φυσικό αέριο την Ευρώπη.

Η Ελλάδα θρηνεί ήδη τον θάνατο 10 ομογενών, που σκοτώθηκαν την Κυριακή, στην ευρύτερη περιοχή της Μαριούπολης.