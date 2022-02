Πόλεμος στην Ουκρανία - Θάνατοι ομογενών: Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση στο Twitter στα αγγλικά για τις απώλειες δέκα Ελλήνων ομογενών στην Ουκρανία: «10 αθώοι πολίτες ελληνικής καταγωγής σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές κοντά στη Μαριούπολη. Σταματήστε τους βομβαρδισμούς τώρα!».

Με ανάρτηση του επίσης στα αγγλικά ο Αλέξης Τσίπρας εκφράζει την θλίψη του για τον θάνατο των 10 ομογενών στην Ουκρανία. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει: «Κι άλλοι αθώοι άνθρωποι νεκροί στην Ουκρανία. Τα θερμότατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των ομογενών μας που σκοτώθηκαν. Η Ρωσική εισβολή πρέπει να σταματήσει άμεσα. Πρέπει να γυρίσουμε στον δρόμο της διπλωματίας».

More innocent people dead in Ukraine. Deepest condolences to the families of our compatriots that were killed. The Russian invasion has to stop immediately. We need to return to the path of diplomacy.