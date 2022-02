Πολιτική

Ουκρανία - Πρόξενος στην Οδησσό: υπάρχουν Έλληνες σε περιοχές με λυσσαλέες μάχες (βίντεο)

Ο Δημήτρης Δόχτσης μιλά στον ΑΝΤ1 για “κατάσταση πολιορκίας” στην περιοχή, για την λειτουργία του προξενείου σε 24ώρη βάση και την παροχή βοήθειας σε όλους τους Έλληνες της Ουκρανίας.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» μίλησε την Κυριακή ο πρόξενος της Ελλάδας στην Οδησσό, για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά και τα αιτήματα ομογενών για παροχή κάθε είδους βοήθεια.

Ο Δημήτρης Δόχτσης, αφού ανέφερε πως στην περιοχή της Οδησσού η περασμένη νύχτα ήταν ήσυχη και δεν είχε σχέση με όσα συμβαίνουν στο Κίεβο, στην Μαριούπολη, στο Χάρκοβο και σε πολλές άλλες περιοχές της Ουκρανίας, είπε πως το προξενείο της Ελλάδας στην Οδησσό διαχειρίζεται 300 με 400 τηλεφωνήματα και mail καθημερινά.

«Λειτουργούμε 24 ώρες. Κοιμόμαστε στον χώρο του προξενείου. Δεν έχουμε θέρμανση, είναι η δεύτερη νύχτα χωρίς θέρμανση εδώ. Σίγουρα οι άνθρωποι στο Κίεβο και στην Μαριούπολη περνούν χειρότερα, αλλά και εδώ δεν είναι εύκολα τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόξενος.

Ο κ. Δόχτσης συμπλήρωσε πως «υπάρχουν Έλληνες στην ευρύτερη περιοχή, σε περιοχές όπου γίνονται λυσσαλέες μάχες για τον έλεγχο κομβικών σημείων».

Σχετικά με την κατάσταση στην Οδησσό, ανέφερε πως «είχαμε εδώ αντιαεροπορικές βολές, έχουμε πτήσεις drones για κατόπτευση και ριπές από όπλα, κυρίως λόγω εντοπισμού Ρώσων σαμποτέρ στους δρόμους. Υπάρχουν οδοφράγματα, υπάρχει Στρατός, καλάσνικοφ, υπάρχει ένοπλη Αστυνομία και ομάδες άοπλων εθελοντών που ελέγχουν αν υπάρχει κάτι περίεργο και ειδοποιούν τις Αρχές. Έχουν ναρκοθετηθεί οι ακτές και έχει ενημερωθεί ο κόσμος να τις αποφεύγει. Είμαστε σε κατάσταση πολιορκίας».

Αναφορικά με τους ομογενείς που διαβιούν στην ευρύτερη περιοχή της Οδησσού, ο πρόξενος είπε πως έχουν φύγει 30 με 40 άτομα και πως στα σύνορα υπάρχουν τεράστιες ουρές ανθρώπων που προσπαθούν να εγκαταλείψουν την Ουκρανία, που φτάνουν τα 10 χιλιόμετρα.

«Είμαστε στην διάθεση οποιουδήποτε θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μας, από οποιοδήποτε σημείο της Ουκρανίας», είπε ο κ Δόχτσης, αναφερόμενος εμμέσως και στην απόφαση του Έλληνα Πρέσβη στο Κίεβο να κλείσει η πρεσβεία και να φύγει εκτός Ουκρανίας όλη η διπλωματική αποστολή, τονίζοντας ωστόσο πως πρέπει όλοι να αντιληφθούν πως λόγω απόστασης και προβλημάτων από την ένοπλη σύρραξη ίσως δεν είναι εφικτό να παρασχεθεί κάθε ζητούμενη βοήθεια.

Όπως είπε, συνομιλώντας και με τον Τάσο Τσιάμη, που παραμένει στο Κίεβο με την οικογένεια του, «απευθυνόμαστε λόγω των συρράξεων στα δίκτυα τα φιλικά και τα οικογενειακά για να υπάρχει επικοινωνία και ενημέρωση», καλώντας όλους να μην διστάσουν «όποια στιγμή της ημέρας ή της νύχτα, να επικοινωνήσουν μαζί μας για κάθε βοήθεια».





