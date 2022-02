Κοινωνία

Σπείρα έκλεβε καλώδια και αγωγούς ρεύματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εγκληματική οργάνωση δρούσε σε διάφορες περιοχές της Αττικής, αφαιρώντας καλώδια και αγωγούς χαλκού του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής, σπείρα που έκλεβε καλώδια και αγωγούς χαλκού από εγκαταστάσεις δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν, κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης σε Μάνδρα, Άνω Λιόσια, Αθήνα και Νίκαια, πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και ειδικότερα τέσσερις αλλοδαποί ηλικίας 18, 29, 34 και 37 ετών, καθώς και μια 26χρονη Ελληνίδα. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε ένας 29χρονος αλλοδαπός, ως μέλος της σπείρας, ο οποίος είναι έγκλειστος στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α Αμυγδαλέζας.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας σε αντικείμενα που χρησιμεύουν για κοινό όφελος.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι πήγαιναν σε ερημικές περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής, αναζητώντας υποσταθμούς του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό την αφαίρεση καλωδίων και αγωγών χαλκού και σε κάποιες περιπτώσεις και των μετασχηματιστών. Η συμμορία χρησιμοποιούσε δύο «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα, με τα οποία πήγαινε απογευματινές και βραδινές ώρες σε διάφορες εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια, οι αλλοδαποί, που ήταν και οι φυσικοί αυτουργοί των κλοπών, πήγαιναν προς την εξωτερική περίφραξη της εγκατάστασης και την παραβίαζαν με κόφτη. Μόλις εντόπιζαν τα καλώδια χαλκού με τη χρήση ισχυρών κοφτών και τσεκουριών, τα έκοβαν σε μικρότερα κομμάτια και τα μετέφεραν στο επιχειρησιακό αυτοκίνητο. Παράλληλα, αφαιρούσαν και άλλα αντικείμενα από μέταλλα, από τα οποία θα εξασφάλιζαν κέρδος. Η γυναίκα, μέλος της σπείρας, ήταν επιφορτισμένη να κινείται με το ένα από τα επιχειρησιακά αυτοκίνητα, κοντά στις κεντρικές οδικές αρτηρίες των σημείων κλοπής, για την έγκαιρη ειδοποίηση των δραστών σε περίπτωση που έβλεπε αστυνομικούς.

Οι κατηγορούμενοι αποθήκευαν τα κλοπιμαία σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στη Μάνδρα. Εκεί αφαιρούσαν τον χαλκό από τα καλώδια, τον οποίο διοχέτευαν σε «σκραπατζίδικα», αποκομίζοντας οικονομικό όφελος. Σημειώνεται ότι τα μέλη της σπείρας διέθεταν την κατάλληλη τεχνική υποδομή, τις ειδικές γνώσεις και τα εξειδικευμένα εργαλεία, για να διαπράττουν τις κλοπές αποφεύγοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πλήθος εργαλείων κοπής, τηλεφωνικών συσκευών, επιχειρησιακά αυτοκίνητα και το χρηματικό ποσό των 1.600 ευρώ.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 17 περιπτώσεις κλοπών, σε διάφορες εγκαταστάσεις της Βορειοανατολικής Αττικής, ενώ οι κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: παιδί νεκρό από “χτύπημα” σε νοσοκομείο (βίντεο)

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Αυστραλία: νεκροί από πλημμύρες (εικόνες)