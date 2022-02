Οικονομία

Σύστημα SWIFT: Τι είναι και πώς επηρεάζει τη Ρωσία

Τι σημαίνει για τη ρωσική οικονομία ο αποκλεισμός των προϊόντων της.

Του Νίκου Ρογκάκου

Η απαγόρευση της χρήσης του συστήματος διατραπεζικών πληρωμών Swift και οι κυρώσεις στη ρωσική κεντρική τράπεζα που ανακοίνωσαν ότι θα επιβάλλουν οι ΗΠΑ και οι δυτικοί σύμμαχοι συνιστούν την πιο σκληρή απάντησή τους μέχρι σήμερα στην εισβολή στην Ουκρανία.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ TΟ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SWIFT

Διεκπεραιώνονται διασυνοριακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές

Έχει έδρα στο Βέλγιο

Συνδέει 11.000 τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα

Μέλη πάνω από 200 χώρες

Το 2020 γίνονταν πάνω από 38 εκ. συναλλαγές ημερησίως

Οι ρωσικές πληρωμές αφορούν πάνω από 1% των συναλλαγών

ΤΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΟ SWIFT

Ασφαλές διεθνές εμπόριο

Εποπτεύεται από τις κεντρικές τράπεζες

Παραμένει θεωρητικώς ουδέτερο από διεθνείς διαφορές

Εκτός και εάν το αποφασίσουν τα μέλη του σε πολύ ειδικές περιπτώσεις (Ρωσία, Ιράν)

ΣΥΣΤΗΜΑ SWIFT: ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ

Αποκλεισμός θα συρρίκνωνε τη ρωσική οικονομία κατά 5%

Οι εταιρείες θα χάσουν ομαλές και άμεσες συναλλαγές

Καθυστερήσεις και επιπλέον κόστος από απευθείας συναλλαγές των τραπεζών

Οι πληρωμές για τα ενεργειακά και γεωργικά προϊόντα θα διαταράσσονταν σοβαρά

Εμπόδιο στην ικανότητα της Ρωσίας να ανακτά τα διεθνή κέρδη από τις εξαγωγές πετρελαίου & φυσικού αερίου της

Το 2014 αποκλείστηκε από το Swift λόγω Κριμαίας - Η Ρωσία τότε δήλωσε ότι η κίνηση αυτή θα ισοδυναμούσε με κήρυξη πολέμου

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΡΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟ 2012

Αποκλείστηκε το 2012

Στο πλαίσιο κυρώσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα

Έχασε τα μισά του έσοδα από εξαγωγές πετρελαίου

Έχασε το 30% του εξωτερικού του εμπορίου

