Πολιτική

Ασκήσεις “Αστραπή” και “Ορμή”: Εντυπωσιακές εικόνες από το Πολεμικό Ναυτικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκαν οι ασκήσεις που συνδιάσθηκαν κατά τη διεξαγωγή τους στο Αιγαίο.



Ολοκληρώθηκαν οι ασκήσεις "Αστραπή" και "Ορμή" του Πολεμικού Ναυτικού που συνδιάσθηκαν κατά τη διεξαγωγή τους στη θαλάσσια περιοχή Κεντρικού, Ανατολικού Αιγαίου, Μυρτώου Πελάγους και Κυκλάδων.

Στο πλαίσιο των δύο ασκήσεων μονάδες του Αρχηγείου Στόλου εκτέλεσαν προκεχωρημένα γυμνάσια πυρών, γυμνάσια Αεράμυνας, ανθυποβρυχιακού πολέμου, διοικητικής μέριμνας, επικοινωνιών, ηλεκτρονικού πολέμου και σημαντικό αριθμό αντικειμένων εξάσκησης σε αντιμετώπιση όλων των ειδών των απειλών.

Η "Αστραπή" και η "Ορμή" εντάσσονται στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού με σκοπό τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Μπιάνκα”: Που καταγράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Κόρινθος: Πυροβολισμοί σε γήπεδο εν ώρα αγώνα (βίντεο)

Εισβολή στην Ουκρανία: ρωσική αυτοκινητοπομπή κινείται προς το Κίεβο (εικόνες)