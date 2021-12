Πολιτική

Πολεμικό Ναυτικό: Συνεκπαίδευση των φρεγατών “Σαλαμίς” και “Auvergne” (εικόνες)

Εντυπωσιακές εικόνες από την συνεκπαίδευση Passex στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Κρήτης.



Συνεκπαίδευση Passex (Passing Exercise) της φρεγάτας «Σαλαμίς» με τη γαλλική φρεγάτα «Auvergne» διεξήχθη, την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Όπως ανακοινώθηκε σχετικά από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), κατά τη διάρκεια της συνεκπαίδευσης εκτελέστηκαν αντικείμενα σύνθεσης και ανταλλαγής τακτικής εικόνας, επικοινωνιών, προχωρητικών ελιγμών και αντιαεροπορικού πολέμου (Air Defence Exercise-ADEX) με συμμετοχή συνολικά έξι μαχητικών αεροσκαφών, τεσσάρων F-16 από την 116 Πτέρυγα Μάχης και δύο F-4 από την 117 Πτέρυγα Μάχης.

Η συνεκπαίδευση, προστίθεται στην ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων συμφώνως του σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ και συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας και συνεργασίας των συμμετεχόντων σε διμερές και συμμαχικό πλαίσιο.

