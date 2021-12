Κόσμος

“Polaris 2021”: Εντυπωσιακές εικόνες από την πολυεθνική άσκηση

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν με τη φρεγάτα «ΑΔΡΙΑΣ».



Ολοκληρώθηκε η πολυεθνική αεροναυτική άσκηση που διοργνάνωσε η Γαλλία με την επωνυμία «POLARIS 2021» και η οποία διεξήχθη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της δυτικής Μεσογείου, με τη συμμετοχή ναυτικών μονάδων της Γαλλίας, της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, της Ισπανίας και της Ιταλίας.

Η άσκηση ξεκίνησε στις 18 Νοεμβρίου, διεξήχθη σε 4 φάσεις και περιελάμβανε εκπαίδευση εν όρμω και διεξαγωγή συντονιστικών συσκέψεων, εκπαίδευση εν πλω με διεξαγωγή τεχνικών αντικειμένων, εκτέλεση τακτικού παιγνίου, και απενημέρωση των συμμετεχόντων επί του πλοίου αμφίβιων επιχειρήσεων του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού «FS TONNERRE».

Η «POLARIS 2021», στην οποία οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν με τη φρεγάτα «ΑΔΡΙΑΣ», ήταν άσκηση τύπου LIVEX Δύναμης Κρούσης του αεροπλανοφόρου «CHARLES DE GAULLE» (Carrier Strike Group - CSG) υπό τη διοίκηση των γαλλικών ναυτικών δυνάμεων, με σκοπό την παροχή προκεχωρημένης εκπαίδευσης στο σύνολο των ναυτικών μορφών πολέμου και τη βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων ως προς την αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών, με παράλληλη επαύξηση του επιπέδου διαλειτουργικότητάς τους.

