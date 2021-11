Πολιτική

Πολεμικό Ναυτικό: Εντυπωσιακή άσκηση Ελλάδας - Κύπρου - Ιταλίας - Γαλλίας (βίντεο)

Η φρεγάτα “Κουντουριώτης” εκπροσώπησε τη χώρα μας στην άσκηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας QUAD.

Άσκηση μικρής κλίμακας πραγματοποιήθηκε στην ανατολική Μεσόγειο, την Παρασκευή, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας QUAD (QUADRIPARTITE INITIATIVE) , μεταξύ Ναυτικών Μονάδων της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην Άσκηση συμμετείχαν η Ελλάδα με τη Φρεγάτα ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ, η Γαλλία με τη Φρεγάτα AUVERGNE, η Ιταλία με το Αντιτορπιλικό ANDREA DORIA και η Κυπριακή Δημοκρατία με το Πλοίο Γενικής Υποστήριξης ΑΛΑΣΙΑ και ένα ελικόπτερο AW-139.

Κατά την διάρκεια της άσκησης που συνέβαλλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της μαχητικής ικανότητας, της συνεργασίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμετεχόντων, εκτελέστηκαν αντικείμενα επικοινωνιών, ανταλλαγής τακτικής εικόνας, προχωρητικών ελιγμών, γυμνασίων Διοικητικής Μέριμνας, καθώς και απονηώσεων και προσνηώσεων ελικοπτέρων.

Σημειώνεται ότι η QUAD ανελήφθη στο πλαίσιο της συλλογικής πρόθεσης και δέσμευσης της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Κύπρου ως προς την εφαρμογή και το σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS) και την προαγωγή και διατήρηση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, συνεισφέροντας στη διαφύλαξη της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

