Πόλεμος στην Ουκρανία: τουρκικό Bayraktar χτυπά ρωσικό στόχο (βίντεο)

Τι αναφέρεται σε ανάρτηση στα social media απο την πρεσβεία της Ουκρανίας στην Άγκυρα.

Η Ρωσία έχει δηλώσει πως κατά την εισβολή της στην Ουκρανία, έχει θέσει εκτός λειτουργίας τέσσερα τουρκικά μη επανδρωμένα τουρκικά αεροσκάφη UAV Bayraktar TB2, καθώς και το τουρκο-ουκρανικό εργοστάσιο κατασκευής τους στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ωστόσο, προφίλ στο Twitter που διαχειρίζεται η πρεσβεία της Ουκρανίας στην Άγκυρα, εκθειάζει τις επιτυχίες των τουρκικών μέσων κατά ρωσικών στόχων.

«Μπράβο στα Μπαϊρακτάρ TB2» σχολιάζει η ανάρτηση, προβάλλοντας βίντεο που σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανάρτηση, καταγράφει ρωσικό στρατιωτικό στόχο που πλήττεται από χτύπημα UAV Bayraktar.

Ωστόσο, δεν δίνεται καμία άλλη πληροφορία για τον χρόνο και τον τόπο της επίθεσης.

Το προηγούμενο διάστημα η αποστολή τουρκικών μαχητικών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ουκρανία, είχε προκαλέσει προβληματισμό στην Ρωσία, αλλά και στις ρωσόφιλες αποσχισθείσες περιοχές επί ουκρανικού εδάφους, γεγονός που δικαιολογεί και την προτεραιότητα των Ρώσων για άμεση καταστρφή τους, από την πρώτη στιγμή της εισβολής στην Ουκρανία.

