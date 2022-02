Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο “αντέχει” - Ξεκινά η διαπραγμάτευση

Ακόμη μια νύχτα με ρωσικές επιθέσεις στην πρωτεύουσα και άλλες μεγάλες πόλεις. Αυξάνεται η διεθνής πίεση στην Μόσχα. “Μαύρος” απολογισμός των απωλειών. Ελπίδες για συνθηκολόγηση.

(εικόνα απο το Χάρκοβο)

Μετά από μία ακόμα εφιαλτική νύχτα στο Κίεβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας, με τις δυνάμεις της δοκιμαζόμενης χώρας να αντέχουν μέχρι τώρα απρόσμενα στη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας, διαψεύδοντας τις ελπίδες του Βλαντιμίρ Πούτιν για έναν «πόλεμο αστραπή» και μία «κατάκτηση με περίπατο», το παγκόσμιο ενδιαφέρον στρέφεται στις συνομιλίες που θα έχουν σήμερα το πρωί αντιπροσωπείες των δύο χωρών, με την ελπίδα ότι είναι δυνατή μία κατάπαυση πυρός.

Με την Ουκρανία να αμύνεται ηρωικά, η δύση κινείται πλέον το τελευταίο τριήμερο δυναμικά, κλιμακώνοντας τον οικονομικό στραγγαλισμό και τη διεθνή απομόνωση της Μόσχας, ενώ βοηθά σημαντικά με στρατιωτική συνδρομή τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι να οργανώσει την άμυνα της χώρας του έναντι της ρωσικής επίθεσης.

Σε μία αποφασιστική κίνηση χθες βράδυ και απαντώντας στην πυρηνική απειλή, που απηύθυνε νωρίτερα ο Πούτιν, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε στα κράτη μέλη της να κλείσουν τον εναέριο χώρο τους για τα ρωσικά αεροσκάφη.

Στο Κίεβο ακούγονταν σποραδικά μέσα στην νύχτα εκρήξεις και οι κάτοικοι διανυκτέρευσαν στα καταφύγια.

Allegedly hit of "Iskander" ballistic missile in the ammunition depot in #Cherkasy S #Kiev last night #Ukrine pic.twitter.com/VCQguVPtNx — Middle East Update (@islamicworldupd) February 28, 2022

H πρωτεύουσα της Ουκρανίας είναι πλέον το επίκεντρο των πολεμικών επιχειρήσεων, καθώς οι Ρώσοι φαίνεται να ετοιμάζουν μία μεγάλη επίθεση, δίνοντας την εντύπωση πως περικυκλώνουν την πόλη από παντού.





Ρωσικά στρατεύματα σταμάτησαν εν μέρει να κινούνται από τα βορειοδυτικά του Κιέβου προς το κέντρο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, δήλωσε την Κυριακή ο Ολεξίι Αρεστόβιτς, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, λέγοντας πως ο ουκρανικός στρατός απέκρουσε χθες χερσαίες και αεροπορικές επιθέσεις, κατά τον ίδιο.

Ο ρωσικός στρατός προσπαθεί παράλληλα να μπει στο κέντρο του Χάρκοβο, της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανέφερε ο σύμβουλος της προεδρίας, ενώ 11 πλοία του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού βρίσκονται ανοικτά της Οδησσού.

Εν τω μεταξύ, πληθαίνουν οι αναφορές για Τσετσένους που πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας και ήδη βρίσκονται επι ουκρανικού εδάφους.

Η Μπερντιάνσκ καταλήφθηκε από τα ρωσικά στρατεύματα, συμπλήρωσε. Ο Ολεξίι Αρεστόβιτς είπε ακόμη πως το Σαββατοκύριακο εντάχθηκαν στις τάξεις του ουκρανικού στρατού κάπου 100.000 έφεδροι.

Από νωρίς την Κυριακή και σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, που μεταδίδουν διεθνή μέσα, προς την πρωτεύουσα της Ουκρανίας κατευθύνεται μεγάλη δύναμη ρωσικών χερσαίων δυνάμεων.

Πρόκειται για μία τεράστια φάλαγγα, που εκτείνεται τουλάχιστον 5 χιλιόμετρα, και περιλαμβάνει τεθωρακισμένα και άλλα στρατιωτικά οχήματα, όπως άρματα μάχης, οχήματα μάχης πεζικού, αυτοκινούμενο πυροβολικό κ.α.

Πολεμικές συγκρούσεις και σε άλλες πόλεις

Όπως μετέδωσε το BBC, η πόλη Μπερντιάνσκ, που βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα, πέρασε στον έλεγχο των Ρώσων, οι οποίοι κατέλαβαν το δημαρχείο και τα διοικητικά κτίρια. Κοντά στην πόλη αυτή των 100.000 κατοίκων υπάρχει και μία μικρή ναυτική βάση, αναφέρει το protothema.gr. Πύραυλοι χτυπούν επίσης και την πόλη Τσερνίχιβ, η οποία βρίσκεται 150 χλμ. βορειοανατολικά του Κιέβου, πλήττοντας κτίριο της κρατικής υπηρεσίας ειδικών επικοινωνιών της Ουκρανίας.

Πολλά ρωσικά βομβαρδιστικά και μαχητικά απογειώθηκαν από τη χερσόνησο της Κριμαίας προς ουκρανικές πόλεις, μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN. Σύμφωνα με το πρακτορείο, στους στόχους πιστεύεται ότι συγκαταλέγονται το Κίεβο, το Χάρκοβο, η Μικολάιφ κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και η Χερσώνα. Οι πληροφορίες του πρακτορείου δεν ήταν δυνατό να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Βομβαρδισμοί καταγράφονται το πρωί της Δευτέρας και στην Μαριούπολη, όπως μετέδωσε σε live σύνδεση ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στην Μαριούπολη, Χρήστος Μαζανίτης, με την βοήθεια του εικονολήπτη Βασίλη Ρόζου.

Πάντως ο πόλεμος δείχνει να παίρνει απροσδόκητη τροπή, σε σχέση με όσα περίμεναν όλοι και ιδίως όσα ήλπιζε η Μόσχα, καθώς η Ουκρανία αντέχει για πέμπτη μέρα σήμερα, πετυχαίνοντας σε κάποιες περιπτώσεις να αιφνιδιάσει τους ρώσους εισβολείς. Μία από αυτές σημειώθηκε στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, όπου αρχικά μπήκαν οι ρωσικές δυνάμεις, αλλά το μεσημέρι της Κυριακής οι ουκρανικές δυνάμεις της ανακατέλαβαν.

Την περασμένη νύχτα ξέσπασαν και πάλι συγκρούσεις στους δρόμους της πόλης, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα ξεκίνησαν νέα επίθεση.

Χθες το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναγνώρισε για πρώτη φορά απώλειες στα πολεμικά μέτωπα, χωρίς όμως να δώσει στοιχεία. «Υπήρξαν νεκροί και τραυματίες μεταξύ των ρωσικών στρατιωτικών κατά τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, υποστηρίζοντας ότι είναι αυτές οι απώλειες είναι πολύ μικρότερες απ’ όσες έχει η Ουκρανία.

Τραγικός απολογισμός

Η τραγωδία στην Ουκρανία δεν έχει τέλος, καθώς όλο το σαββατοκύριακο συνεχίζονταν οι εχθροπραξίες. Αργά το βράδυ της Κυριακής, το υπουργείο Υγείας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι 352 άμαχοι, μεταξύ των οποίων 14 παιδιά, έχουν σκοτωθεί από την αρχή της ρωσικής εισβολής, ενώ 1.684 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 116 παιδιά, έχουν τραυματιστεί.

Είναι ενδεικτικό επίσης ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ ο αριθμός των ανθρώπων που εγκατέλειψαν την Ουκρανία, κυνηγημένοι από τον πολεμικό όλεθρο, έχει ξεπεράσει τις 368.000.

Οι διαπραγματεύσεις

Οι συνομιλίες μεταξύ της Ρωσικής και της Ουκρανικής αντιπροσωπείας θα διεξαχθούν στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Λευκορωσία, κοντά στον ποταμό Πρίπιατ και ήρθαν μετά από τελεσίγραφο που απέστειλε η Μόσχα στο Κίεβο, το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ συνεχίζονται οι οικονομικές επιτπώσεις στις διεθνείς τιμές καυσίμων και στην πίεση προς την ρωσική οικονομία.

Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια να υπάρξει μία συμφωνία ανάμεσα στα δύο μέρη, ωστόσο ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι δεν έδειξε αισιόδοξος για το αποτέλεσμα των επαφών αυτών, διευκρινίζοντας πάντως ότι οι αντιπροσωπείες θα συναντηθούν «χωρίς προϋποθέσεις».

Ενόψει της σημερινής συνάντησης ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα ανέφερε σε διάγγελμά του ότι «μέχρι να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, θα συνεχίσουμε να δίνουμε μάχη. Δεν θα υποκύψουμε, δεν θα δώσουμε ούτε μέτρο από το έδαφός μας». Υποστήριξε δε ότι η κίνηση του Πούτιν να θέσει σε συναγερμό τις δυνάμεις για τα πυρηνικά, ήρθε λίγο μετά την ανακοίνωση για τις συνομιλίες των δύο πλευρών, προκειμένου να πιέσει, αλλά ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν θα υποχωρήσει.

