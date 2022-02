Οικονομία

Πόλεμος στην Ουκρανία: “άλμα” για το πετρέλαιο, “βουτιά” για το ρούβλι

Μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τιμές του αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. “Γκρεμίζεται” το ρούβλι, λόγω των κυρώσεων. Σε “κλοιό” ρωσικές τράπεζες. Αναφορές για πτωχεύσεις, λόγω υπεραναλήψεων.

Η τιμή του βαρελιού του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει αλματώδη αύξηση, που ξεπέρασε το 6%, στις συναλλαγές στην Ασία μέχρι τώρα, καθώς οι αγορές μοιάζουν να ανησυχούν ολοένα περισσότερο για το ενδεχόμενο να εκδηλωθεί ενεργειακή κρίση μετά τις νέες δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία εξαιτίας της εισβολής της στην Ουκρανία.

Η τιμή του βαρελιού αυξανόταν κατά 6,27%, στα 97,33 δολάρια, περί τις 06:45 (ώρα Ελλάδας), ενώ αυτή του βαρελιού Brent σημείωνε άνοδο 5,24%, στα 103,06 δολάρια.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ ανακοίνωσαν ότι αποκλείουν ορισμένες μεγάλες ρωσικές τράπεζες από το διεθνές σύστημα διατραπεζικών πληρωμών SWIFT και έβαλαν προσωπικά στο στόχαστρο τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον υπουργό Εξωτερικών του, τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε επίσης όλες τις συναλλαγές με τη ρωσική κεντρική τράπεζα, κάτι που οδήγησε σε ελεύθερη πτώση το ρούβλι: σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, έπεφτε κατά σχεδόν 30% στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος νωρίς σήμερα.

«Ο αποκλεισμός ορισμένων ρωσικών τραπεζών από το SWIFT ενδέχεται να διαταράξει τον εφοδιασμό με πετρέλαιο, καθώς οι αγοραστές και οι πωλητές θα θελήσουν να δουν πού βρισκόμαστε με τους νέους κανόνες», εκτίμησε ο Άντι Λίπαου, ο πρόεδρος της Lipow Oil Associates του Χιούστον.

Οι αγορές θα παρακολουθήσουν στενά τη σύνοδο, μεθαύριο Τετάρτη, του ΟΠΕΚ+, σχήμα στο οποίο συμμετέχουν οι δεκατρείς χώρες-μέλη του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών, υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και οι δέκα εταίροι τους υπό την ηγεσία της Ρωσίας. Σε αυτή αναμένεται να συζητηθούν τα σχέδια περί αύξησης της παραγωγής.

Ο οργανισμός έχει ήδη συμφωνήσει να αυξάνει προοδευτικά την παραγωγή κάθε μήνα, αλλά η ουκρανική κρίση δεν αποκλείεται να ανατρέψει κάθε σχεδιασμό που είχε γίνει προτού ξεσπάσει.

Μεγάλη πτώση για το ρούβλι

Το ρωσικό ρούβλι χάνει σήμερα σχεδόν το 30% της συναλλαγματικής του αξίας έναντι του δολαρίου ΗΠΑ μετά την επιβολή ακόμη πιο σκληρών κυρώσεων από δυτικά κράτη σε βάρος της Μόσχας εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία.

Το ρούβλι έπεφτε σχεδόν 27%, σε ισοτιμία 114,33:1 έναντι του αμερικανικού δολαρίου, στις πρώτες συναλλαγές στις διεθνείς χρηματαγορές, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg.

Σε ισχύ οι κυρώσεις της ΕΕ για την κεντρική τράπεζα της Ρωσίας

Οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας τέθηκαν σε ισχύ αφού δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Συμπεριλαμβάνουν την απαγόρευση κάθε συναλλαγής ευρωπαίων με τον κεντρικό χρηματοπιστωτικό θεσμό της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Όλοι οι πόροι της ρωσικής κεντρικής τράπεζας στην ευρωπαϊκή δικαιοδοσία θα παγώσουν ώστε να εμποδιστεί η χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία που διέταξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Υπό «πτώχευση ή πιθανή πτώχευση» η ευρωπαϊκή θυγατρική της Sberbank

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαπίστωσε την «πτώχευση ή πιθανή πτώχευση» της ευρωπαϊκής θυγατρικής της ρωσικής τράπεζας Sberbank, μιας από τις μεγαλύτερες της χώρας, εξαιτίας των «μεγάλων» αναλήψεων αποταμιεύσεων εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και των κυρώσεων που αποφασίστηκαν από τις δυτικές χώρες.

Η Sberbank Europe AG, με έδρα την Αυστρία, καθώς και οι θυγατρικές της στην Κροατία και στη Σλοβενία βρέθηκαν αντιμέτωπες με «μεγάλες αναλήψεις λόγω του αντίκτυπου των γεωπολιτικών εντάσεων στη φήμη τους», εξηγεί ο εποπτικός φορέας της ΕΚΤ σε ανακοίνωσή του, εκτιμώντας ότι «στο εγγύς μέλλον, η τράπεζα κινδυνεύει να μην είναι σε θέση να αποπληρώνει τα χρέη της ή άλλες δεσμεύσεις της εντός των καθορισμένων προθεσμιών».

