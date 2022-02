Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Σουηδία θα στείλει στρατιωτική βοήθεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της Σουηδίας Μαγκνταλένα Άντερσον.

Η Σουηδία θα στείλει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, που θα περιλαμβάνει αντιαρματικά όπλα, κράνη και θωράκιση σώματος, ανακοίνωσε σήμερα η πρωθυπουργός Μαγκνταλένα Άντερσον.

«Η Σουηδία προτείνει τώρα άμεση υποστήριξη προς τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Αυτή περιλαμβάνει 135.000 μερίδες μάχης, 5.000 κράνη, 5.000 θωρακίσεις σώματος και 5.000 αντιαρματικά όπλα», δήλωσε η Άντερσον σε συνέντευξη Τύπου.

Η απόφαση αυτή της Σουηδίας δεν έχει προηγούμενο από το 1939, όταν η χώρα είχε βοηθήσει τη Φινλανδία που δεχόταν επίθεση από την ΕΣΣΔ, υπογράμμισε η πρωθυπουργός στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πρόεδρος Κομισιόν: η Ουκρανία θα ενταχθεί στην ΕΕ

Κακοκαιρία “Μπιάνκα”: παγωνιά, χιόνια και καταιγίδες την Δευτέρα

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Δευτέρα σε 169 σημεία