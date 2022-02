Πόλεμος στην Ουκρανία - Χάρκοβο: Μαζικός βομβαρδισμός και νεκροί (εικόνες)

Για δεκάδες νεκρούς και τραυματίες έκανε λόγο ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών.



Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν από πυραυλικά πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων στην ουκρανική πόλη Χάρκοβο σήμερα το πρωί, δήλωσε ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών Άντον Χεράσενκο.

"Το Χάρκοβο υπέστη μόλις μαζικό βομβαρδισμό από Grad (πύραυλοι). Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν",σημείωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Facebook, ενώ σε εξέλιξη είναι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας στη σύνορα με την Λευκορωσία.

Μάλιστα υπάρχουν αναφορές πως ρωσική οβίδα χτύπησε ένα πολυώροφο κτίριο στην οδό Klochkivska.

Οι κάτοικοι στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας κάνουν λόγο για πτήσεις ρωσικών μαχητικών Σουκόι.

Russian forces have started using MLRS cluster artillery to indiscriminately attack cities.



This shows them bombarding the centre of Kharkiv.????



Use of such inaccurate and indiscriminate weapons in a civilian area very probably constitutes a war crime.pic.twitter.com/5ykQzLZnBD